Харьков приморозит до -18, но потепление уже на пороге: когда температура, наконец, поднимется

Антициклон блокирует теплый воздух из Европы

Харьковчанам не следует ожидать потепления в ближайшие дни — город держит в плену мощный антициклон. Температура будет опускаться до минус 18 градусов, а морозная погода продержится как минимум до конца января.

Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и сильном северном ветре. Об этом сообщают метеорологические службы.

К чему готовиться харьковчанам в ближайшие дни

В понедельник, 19 января в городе будет переменная облачность без осадков, на дорогах гололедица. Днем температура опустится – до -6…-11°. Ветер северный, 5-10 м/с.

20 января станет немного теплее – облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне -9...-11°, днем -6...-10°. Ветер сменится на северо-западный, 5–10 м/с, на дорогах сохранится гололедица.

Погода в Харькове по данным meteo.ua

21 января синоптики обещают небольшой снег. Температура останется на том же уровне — ночью -9...-10°, днем -6...-10°. Ветер западный, 5–10 м/с, на дорогах гололедица.

22-23 января ожидается небольшой снег и усиление морозов. Температура ночью -12...-13°, днем -7...-9°.

Самые холодные дни прогнозируются 24-26 января. Преимущественно без осадков, ночью местами -16...-18°, днем -11...-13°. Именно в этот период морозы будут самыми сильными.

Когда ждать потепления в Харькове

Резкого повышения температуры в ближайшие дни ждать не стоит, но мороз постепенно начнет стихать. Так, уже 27-28 января дневная температура в Харькове составит минус 4 градуса. Однако на смену сильному морозу могут прийти осадки — на эти дни в городе ожидается снег.

Почему в Харькове так холодно

Над Украиной сформировался мощный блокирующий антициклон — поле высокого атмосферного давления, не пускающее более теплый воздух из Центральной Европы. Там за последнюю неделю температура значительно поднялась, но нам эти теплые массы не добираются.

Несмотря на то, что сейчас в Европе достаточно теплая погода, ожидать, что к нам в ближайшее время придут теплые воздушные массы, не стоит, объяснила синоптика Наталья Птуха.

Она рассказала, что перенос воздуха в наших широтах происходит преимущественно с запада, из Атлантики, но сейчас этот процесс заблокирован.

На большинстве территорий страны, в частности в северных, центральных и восточных областях, будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды останется морозным.

