Морозы до -26 уже на горизонте: когда замерзнут харьковчане
Когда городу взять с собой перчатки
В Харькове держатся сильные морозы, местами они опускаются до -16 градусов, однако, по прогнозу, это еще не самые низкие показатели. В конце января город почувствует на себе -26 градусов.
Когда именно придут такие "минусы" и сколько они продержатся, написал "Телеграф". Данные взяты из "Sinoptik".
Когда ждать сильнейших морозов в Харькове в ближайшие недели
Так, по данным синоптического ресурса, в понедельник-вторник, 19-20 января, ожидается сильная облачность, но без осадков. Днем показатели упадут до -8…-7 градусов, а ночью — -16…-10.
Со среды по пятницу, 21-23 января, погода почти не изменится — будет пасмурно и морозно. Температура будет колебаться от -8 до -7 градусов днем и от -13 до -10 градусов ночью.
В течение субботы-понедельника, 24-26 января, ожидаются самые суровые морозы в этот период, хотя иногда на небе будет прояснение. Морозы днем опустятся до -16…-13 градусов, а ночью — до -26…-23 градусов. Холоднее всего харьковчанам будет в воскресенье.
Вторник, 27 января, будет уже не таким холодным — до -15 ночью и -7 — днем. Однако вечером, вероятно, будет идти мелкий снег.
