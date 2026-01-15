Тепла в январе уже не ждать? В Харьков резко нагрянут сильные морозы

В целом нынешняя зима не будет холодной, но временные морозы возможны

В Харьков идут морозы, которые, вероятно, продлятся до конца января. Порой, столбики термометров в этот период времени будут опускаться ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

В Харькове станет холоднее

Морозы задержатся на долго и будет ощутимыми

Снега будет не много

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, например, специалисты сервиса meteofor считают, что с 17 января по 1 февраля в Харькове будет похолодание. Уже 17 числа столбики термометров могут опустится до -11-15 градусов. А в самые "теплые дни" этого периода прогнозируется -6-9 градусов. Таким образом вплоть до начала февраля в областном центре температура будет колебаться в этом диапазоне. Возможны небольшие осадки в виде снега.

Погода в Харькове

Похожего мнения придерживаются и синоптики с meteo.ua. Они также считают, что с 17 по 31 января в Харькове может похолодать. 17 января температура воздуха будет находится на уровне -10-14 градусов. А в самые холодные дни морозы могут доходить до -14-20 градусов. На этом сайте осадков не прогнозируют.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

Погода в Украине

