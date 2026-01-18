Холодная волна морозов накроет Харьков, но потом потеплеет: когда температура достигнет +4

Самое холодное в городе будет в конце месяца, но в тот же период температура повысится

В Харькове почти до конца января сохранится зимняя погода с морозами, однако синоптические прогнозы указывают на изменение температурного режима в последнюю неделю месяца и в начале февраля.

После периода холода ожидается постепенное ослабление морозов, а впоследствии и повышение температуры. Когда именно это произойдет и каким будет потепление, написал "Телеграф", взяв данные из "Погода.Мета".

К чему готовиться харьковчанам в ближайшие недели

С 19 по 27 января в городе будет холодная погода. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -11…-4°, а ночью местами опускаться до -16…-7 °С. Будет преобладала облачная погода, местами ожидаются прояснения. В конце этого периода, вероятно, будет снег.

Самые низкие температурные показатели ожидаются именно в период 24–25 января, когда морозы усилятся ночью.

Первые признаки изменения погодных условий прогнозируются 28–31 января. В эти дни морозы начнут ослабевать, а дневная температура постепенно приблизится к нулевой отметке. В эти дни в Харькове возможны плюсовые значения днем — до +2…4 С°, а ночью температура будет колебаться около 0°. Вместе с потеплением возрастет вероятность дождя. В воскресенье, 1 февраля, морозы возобновятся — до -1 градуса днем и -6 — ночью.

Около 0 градусов днем температура продержится в начале февраля — 2-4 февраля. Хотя ночью градусники будут показывать -5… -4 градуса. Снега или дождей не ожидается.

Уже с 5 февраля в городе возобновятся морозы.

Какая будет погода в Харькове и когда прогнозируется потепление. Фото: "Погода.Цель"

