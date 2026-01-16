Температура поднимется сразу на 10 градусов: известна дата, когда Харьков покинут сильные морозы

Синоптики предупредили о двухнедельных морозах

Жителям Харькова придется запастись терпением — ждать потепления еще долго. Город накроют ощутимые морозы, которые продержатся практически до февраля, а столбики термометров будут опускаться до минус 17 градусов.

Самый холодный период начнется уже 17 января и продлится не меньше недели. Такую информацию обнародовали метеорологические службы.

Когда именно похолодает

Уже 17 числа температура в Харькове может упасть до минус 17 градусов. Такие морозы продержатся не менее недели — об этом свидетельствуют данные погодного сервиса Ventusky. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Погода в Харькове 17 января по данным Ventusky

Погода в Харькове 21 января по данным Ventusky

О значительных морозах говорят и синоптики из Meteo.ua. Они считают, что низкие температуры продержатся в городе с 17 и вплоть до 31 января. По их данным, 17 января температура составит минус 10-14 градусов. В самые холодные дни показатели могут упасть до минус 14-20 градусов.

Прогноз погоды для Харькова на ближайшие недели по данным Meteo.ua

Почему так холодно

Над Украиной сформировалось мощное поле высокого атмосферного давления. Оно блокирует поступление более теплого воздуха из Центральной Европы, где за последнюю неделю зафиксировали существенное повышение температуры.

Синоптикиня Наталья Птуха пояснила в интервью OBOZ.UA, что нынешнюю погоду определяет блокирующий антициклон, расположенный северо-восточнее Украины. Он обеспечивает погоду без осадков и поступление холодных воздушных масс с востока и северо-востока.

Каких-либо изменений за вторую декаду января, то есть до 20-х чисел, а также в начале третьей декады пока нет, сказала Птуха.

На большей части страны, в частности, в северных, центральных и восточных регионах, будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.

Когда ждать потепления в Харькове

Погодный радар Ventusky указывает, что резкое потепление начнется 22 января. В этот день температура в Харькове поднимется до -6 градусов. При этом еще 21 января будет минус 17 градусов.

Погода в Харькове 22 января по данным Ventusky.

Зимой такие мощные антициклоны обычно приносят в Украину морозы. Поэтому несмотря на потепление в Центральной Европе, резкого повышения температуры в ближайшие дни ожидать не стоит.

Следует также помнить, что погодные радары и другие метеорологические сайты могут быть неточными, ведь они используют глобальные базы данных и многочисленные модели. Более точный прогноз погоды можно посмотреть на сайте Укргидрометцентра.

