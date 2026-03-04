Много лет при власти и со своей "фишкой": вы точно не узнаете политика на этом детском фото

В детстве все выглядели по-другому

Детство оставляет след на лицах многих, но политики часто меняются до неузнаваемости. Наша героиня — как раз такой случай. Глядя на её архивные снимки, практически невозможно угадать в маленькой девочке будущего мастодонта украинской политической арены. Это настоящий вызов для внимательных!

"Телеграф" рассказывает об одной из нардепов, которую просто не узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.

Она одна из немногих при власти уже несколько десятков лет и побывала в разных политических передрягах. Однако сохранила свою часть электората, который неизменно за нее голосует на каждых выборах. Также она создала свою политическую силу и руководит ею уже почти три десятка лет.

Угадайте, что это за политик на детском фото?

Ну конечно — это же Юлия Тимошенко. Учитывая, что она одна из немногих женщин среди политиков-мужчин, догадаться было несложно.

Юлия Владимировна Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года, сейчас ей 65 лет. Она остается при власти в Украине уже почти 30 лет и за это время стала одной из самых медийных украинских политиков.

Свою политическую карьеру она начинала в 1997 году, когда впервые стала народным депутатом. В 2002 году она представила в Верховной Раде свою партию "Батькивщина", которая все эти годы не покидала стен парламента. А еще у Тимошенко есть своя "фишка" — это коса, обвитая вокруг головы, которая стала ее политической визитной карточкой.

Юлия Тимошенко. Фото: Getty Images

