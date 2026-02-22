Новый украинский сериал "Повернення" в топе просмотров: о чем он и стоит ли смотреть (видео)

В съемках участвовали люди с реальным военным опытом

В субботу, 22 февраля, на телевидении состоялась эксклюзивная онлайн-премьера 8-серийной трогательной драмеди "Возвращение" о пути украинского защитника после фронта и непростой адаптации к гражданской жизни.

За один день по крайней мере первую серию посмотрели уже в разы больше других картин за недели. На время написания 82 тысяч просмотров только на Youtube-канале ICTV. Также отметим, что у фильма тысячи нравов, а дизлайков очень мало.

Кто играет главные роли

Главную роль играет Евгений Григорьев. Его герой — ветеран Александр Кречет, мужчина, пытающегося собрать себя заново после фронта. Образ его погибшего побратима Сергея Вербы, появляющийся в воспоминаниях и звучащий голосом памяти, создал Александр Рудинский. В проекте также задействованы Анастасия Пустовит, Тарас Цымбалюк, Федор Гуринец, Анастасия Митражик, Лариса Руснак и Олег Симороз.

Принципиальная черта проекта – участие людей с реальным военным опытом. Это не просто актерская имитация службы, а прожитый опыт, ощущаемый в интонациях, паузах и даже в молчании между героями. Благодаря этому история звучит честно и без излишнего пафоса, а сцены взаимодействия выглядят не постановкой, а фрагментами настоящей жизни.

О чем сериал

В центре сюжета – военный Александр Кречет, который после ранения рвется на передовую. Однако реальность заставляет его задержаться в столице: бюрократические препоны с прохождением военно-врачебной комиссии и обещание, данное погибшему другу, кардинально меняют его планы.

Исполняя последнюю волю побратима, Кречет берет на себя ответственность помочь его сыну осуществить давнюю мечту. Эта, казалось бы, кратковременная миссия постепенно превращается в точку отсчета нового этапа жизни. Герой оказывается в обстоятельствах, где вместо четких боевых задач детские переживания, сложные разговоры и эмоции, к которым он не был готов.

Испытания не заканчиваются: когда семья погибшего оказывается под давлением опасного и влиятельного оппонента, Кречет снова действует так, как привык на фронте, берет на себя роль защитника. Но в этот раз речь идет не только о физической безопасности, но и о сохранении доверия, достоинства и веры в будущее.

"Повернення" — это история не о завершении войны, а о ее продолжении внутри человека. О сложной адаптации ветеранов, о потерях, которые не проходят со временем, и о шансе найти себя в новой реальности. Драма сочетается с теплыми, почти камерными моментами, подчеркивающими: возвращение к мирной жизни — это отдельный фронт.

Что пишут зрители

Комментарии под первой серией – сплошная благодарность тем, кто воплотил щемящую историю на экране. Даже тех, кто сейчас находится на фронте. Это основной признак отсутствия фальши в сериале.

– Спасибо за фильм. Беспредельная благодарность нашим защитникам.

– Сериал классный, есть свой вайб, интересно каким я буду, когда вернусь в гражданскую жизнь и вообще вернусь ли…

– Боже мой, какой тяжелый фильм. Реву с самого начала.

– Всем советую посмотреть. Первая серия отличная. Буду ждать продолжения.

– Мурашки по коже. Актеры сыграли невероятно.

– Порвали сердце. Спасибо.

Где смотреть "Повернення" онлайн

После телевизионной премьеры 22 февраля все восемь серий стали доступны онлайн. Ранее цифровой релиз состоялся на платформе Киевстар ТВ – там эксклюзивный показ стартовал 21 февраля. Сейчас сериал можно посмотреть также на сайте ICTV, на YouTube-канале "Сериалы ICTV" и других сервисах, размещающих контент вещателя.

Напомним, годами наше общество находилось в плену советского мифа о "23 февраля" — искусственном празднике, прославлявшем армию чужой империи. Сегодня, когда правопреемники этой армии пытаются уничтожить наше государство, очень важно обратиться к нашему собственному культурному коду. "Телеграф" собрал подборку сильнейших украинских фильмов о настоящих защитниках Украины.