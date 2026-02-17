Миллионы на счетах, недвижимость и ферма: кому достанется огромное наследство актера Роберта Дюваля

Есть только одна главная претендентка на все это добро

В понедельник, 15 февраля, стало известно о смерти известного голливудского актера Роберта Дюваля. Ему было 95 лет, он умер в своем доме в Миддлберге, штат Вирджиния.

Об уходе актера сообщила его жена Лусиана Дюваль, однако причину смерти разглашать не стала, пишет ProCapitas. Известно, что Дюваль оставил после себя огромное наследство в виде миллионов на счетах, недвижимости и частных компаний.

Что стоит знать:

Состояние актера Роберта Дюваля оценивается в 50–70 миллионов долларов

Основной наследницей считается его супруга Лусиана, так как у актера нет детей

В состав наследства входят поместье в Вирджинии, недвижимость в Аргентине и кинокомпания

Роберт Дюваль умер в 95 лет в своем доме. Фото: Getty Images

Что известно о наследстве Дюваля?

Роберт Дюваль был звездой Голливуда и снялся в более сотни картин. Также он проявил себя как режиссер и сценарист. Соответственно и сделал себе на этом внушительный капитал. Его состояние оценивается в сумму от 50 до 70 миллионов долларов.

Однако это еще не все. В собственности актера было поместье Byrnley Farm — это историческая ферма в Вирджинии на 145 гектаров, где он жил с 1994 года. Также у Дюваля есть недвижимость в Аргентине, так как он любил проводить время в этой стране.

Актер за свою карьеру сыграл более сотни ролей. Фото: Getty Images

Кроме того, он в 1992 году основал кинокомпанию Butcher’s Run Films, которая занималась производством фильмов. А за свои роли в культовых картинах (вроде "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня") актер получал высокие роялти.

Кому достанется наследство Дюваля?

Роберт Дюваль четыре раза был женат, однако родных детей у него не появилось. Вероятнее всего, все его имущество и активы перейдут супруге Лусиане Дюваль, если иное не указано в завещании.

Роберт и Лусиана познакомились в 1996 году, а в 2005 году официально поженились. Она младше мужа на 42 года, сейчас женщине 54 года.

Роберт и Лусиана Дюваль были вместе более 20 лет. Фото: Getty Images

Отметим, что по состоянию на сейчас — февраль 2026 года — подробности официального завещания не разглашаются, так как семья придерживается приватности.

Роберт Дюваль оставил после себя огромное наследство. Фото: Getty Images

