Без премий и пособия: сколько зарабатывает руководитель Львовской ОВА
Налоги и сборы затянули на более 300 тысяч
Глава Львовской ОГА/ОВА Максим Козицкий за 2025 год заработал почти 1,5 миллиона гривен. Это больше, чем в предыдущем году.
Что нужно знать:
- Материальную помощь на оздоровление или социально-бытовые нужды не получал
- Ежемесячная зарплата после налогообложения колебалась от 81 тыс. до 96 тыс. грн
- Прибавка за выслугу лет составила 11–16 тыс. грн ежемесячно
Как стало известно из ответа на запрос "Телеграфа", Козицкий за 2025 год получил должностной оклад и надбавки за выслугу лет 1 млн 440 тысяч грн. Однако заплатил с них более 331 тысяч налогов и сборов. При этом ни пособия на оздоровление, ни пособия для решения социально-бытовых вопросов не получал.
Общая сумма начисления после налогообложения — 1 109 236 грн. Должностной оклад с июля по декабрь не менялся. Отметим, что прибавка за выслугу лет, которая прилагается к должностному окладу, составляла от 11 до 16 тысяч гривен. В разрезе месяцев зарплата после налогообложения:
- январь — 81 357,09 грн
- февраль — 90 804,02 грн
- март — 87 449,32 грн
- апрель — 96 244,11 грн
- май — 96 244,11 грн
- июнь — 96 244,11 грн
- июль — 93 482,23 грн
- август — 93 482,23 грн
- сентябрь — 93 482,23 грн
- октябрь — 93 482,23 грн
- ноябрь — 93 482,23 грн
- декабрь — 93 482,23 грн.
Что известно о Максиме Козицком
Максим Козицкий родился во Львове. Получил магистра медицины и менеджмента и права. Работал в предприятиях в сфере возобновляемой энергетики. С 5 февраля 2020 года возглавил Львовскую областную госадминистрацию, ныне областную военную администрацию. Сейчас он дольше всего из руководителей области на этом посту.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что доходы главы Хмельницкой ОГА/ОВА в 2025 году сопоставимы с зарплатой губернатора Львовщины. Однако Сергей Тюрин имел несколько командировок за получавших доплаты.