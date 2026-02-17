Без премий и пособия: сколько зарабатывает руководитель Львовской ОВА

Налоги и сборы затянули на более 300 тысяч

Глава Львовской ОГА/ОВА Максим Козицкий за 2025 год заработал почти 1,5 миллиона гривен. Это больше, чем в предыдущем году.

Что нужно знать:

Материальную помощь на оздоровление или социально-бытовые нужды не получал

Ежемесячная зарплата после налогообложения колебалась от 81 тыс. до 96 тыс. грн

Прибавка за выслугу лет составила 11–16 тыс. грн ежемесячно

Как стало известно из ответа на запрос "Телеграфа", Козицкий за 2025 год получил должностной оклад и надбавки за выслугу лет 1 млн 440 тысяч грн. Однако заплатил с них более 331 тысяч налогов и сборов. При этом ни пособия на оздоровление, ни пособия для решения социально-бытовых вопросов не получал.

Ответ на запрос "Телеграфа" о зарплате Козицкого

Общая сумма начисления после налогообложения — 1 109 236 грн. Должностной оклад с июля по декабрь не менялся. Отметим, что прибавка за выслугу лет, которая прилагается к должностному окладу, составляла от 11 до 16 тысяч гривен. В разрезе месяцев зарплата после налогообложения:

январь — 81 357,09 грн

февраль — 90 804,02 грн

март — 87 449,32 грн

апрель — 96 244,11 грн

май — 96 244,11 грн

июнь — 96 244,11 грн

июль — 93 482,23 грн

август — 93 482,23 грн

сентябрь — 93 482,23 грн

октябрь — 93 482,23 грн

ноябрь — 93 482,23 грн

декабрь — 93 482,23 грн.

Зарплата Максима Козицкого/ Приложение к ответу "Телеграфа"

Что известно о Максиме Козицком

Максим Козицкий

Максим Козицкий родился во Львове. Получил магистра медицины и менеджмента и права. Работал в предприятиях в сфере возобновляемой энергетики. С 5 февраля 2020 года возглавил Львовскую областную госадминистрацию, ныне областную военную администрацию. Сейчас он дольше всего из руководителей области на этом посту.

