Без премий и пособия: сколько зарабатывает руководитель Львовской ОВА

Галина Михайлова
Читати українською
Максим Козицкий
Максим Козицкий. Фото Коллаж "Телеграф"

Налоги и сборы затянули на более 300 тысяч

Глава Львовской ОГА/ОВА Максим Козицкий за 2025 год заработал почти 1,5 миллиона гривен. Это больше, чем в предыдущем году.

Что нужно знать:

  • Материальную помощь на оздоровление или социально-бытовые нужды не получал
  • Ежемесячная зарплата после налогообложения колебалась от 81 тыс. до 96 тыс. грн
  • Прибавка за выслугу лет составила 11–16 тыс. грн ежемесячно

Как стало известно из ответа на запрос "Телеграфа", Козицкий за 2025 год получил должностной оклад и надбавки за выслугу лет 1 млн 440 тысяч грн. Однако заплатил с них более 331 тысяч налогов и сборов. При этом ни пособия на оздоровление, ни пособия для решения социально-бытовых вопросов не получал.

Ответ на запрос Телеграфу о зарплате Козицкого
Ответ на запрос "Телеграфа" о зарплате Козицкого

Общая сумма начисления после налогообложения — 1 109 236 грн. Должностной оклад с июля по декабрь не менялся. Отметим, что прибавка за выслугу лет, которая прилагается к должностному окладу, составляла от 11 до 16 тысяч гривен. В разрезе месяцев зарплата после налогообложения:

  • январь — 81 357,09 грн
  • февраль — 90 804,02 грн
  • март — 87 449,32 грн
  • апрель — 96 244,11 грн
  • май — 96 244,11 грн
  • июнь — 96 244,11 грн
  • июль — 93 482,23 грн
  • август — 93 482,23 грн
  • сентябрь — 93 482,23 грн
  • октябрь — 93 482,23 грн
  • ноябрь — 93 482,23 грн
  • декабрь — 93 482,23 грн.
Зарплата Максима Козицкого – таблица за 2025 год
Зарплата Максима Козицкого/ Приложение к ответу "Телеграфа"

Что известно о Максиме Козицком

Максим Козицкий
Максим Козицкий

Максим Козицкий родился во Львове. Получил магистра медицины и менеджмента и права. Работал в предприятиях в сфере возобновляемой энергетики. С 5 февраля 2020 года возглавил Львовскую областную госадминистрацию, ныне областную военную администрацию. Сейчас он дольше всего из руководителей области на этом посту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что доходы главы Хмельницкой ОГА/ОВА в 2025 году сопоставимы с зарплатой губернатора Львовщины. Однако Сергей Тюрин имел несколько командировок за получавших доплаты.

