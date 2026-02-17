Всего три бюджетных средства – и микроволновка, как новая: как быстро помыть технику

Со временем микроволновка собирает слой жира и засохших капель, и обычное протирание часто не помогает.

Оставлять чистку "на потом" лишь усложняет задачу: загрязнения въедаются, а оттирать их приходится часами. Но есть быстрый способ, который помогает удалить даже стойкий жир и грязь без лишних усилий. О том, как всего через несколько минут вернуть микроволновке блеск и чистоту, нам рассказали на TikTok-странице "shinendinee".

Так, пользовательница показала эффективную технику: нужно всего три простых ингредиента – вода, жидкость для мытья посуды и лимонный сок. Для этого возьмите пластиковую или фарфоровую миску, наполните ее наполовину водой, добавьте несколько капель лимонного сока и немного моющего средства. Поставьте миску в микроволновку и включите ее на 5 минут.

После сигнала таймера оставьте миску еще на 5 минут внутри – пар хорошо размягчит жир и загрязнение. Затем достаточно протереть поверхности салфеткой или бумажным полотенцем – тереть не нужно. Микроволновка снова станет чистой и блестящей, а неприятные запахи исчезнут.

В комментариях пользователи подтверждают результат: один человек отметил, что после процедуры техника выглядела как новая, другой советует использовать 1/2–3/4 стакана воды и небольшую миску, чтобы процесс был максимально эффективным. Еще один способ от читателей: сначала протирать участки, где грязь не засохла – так их легче удалить без лишнего трения.

Этот метод прост, быстр и не требует специальных средств – достаточно бюджетных ингредиентов, чтобы ваша микроволновка сияла всего за 10 минут.