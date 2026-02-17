Мільйони на рахунках, нерухомість та ферма: кому дістанеться величезний спадок актора Роберта Дюваля

Є лише одна головна претендентка на все це добро

У понеділок, 15 лютого, стало відомо про смерть відомого голлівудського актора Роберта Дюваля. Йому було 95 років, він помер у своєму будинку в Міддлбері, штат Вірджинія.

Про смерть актора повідомила його дружина Лусіана Дюваль, проте причину смерті розголошувати не стала, пише ProCapitas. Відомо, що Дюваль залишив по собі величезний спадок у вигляді мільйонів на рахунках, нерухомості та приватних компаній.

Що варто знати:

Статки актора Роберта Дюваля оцінюються в 50-70 мільйонів доларів

Основною спадкоємицею вважається його дружина Лусіана, тому що в актора немає дітей

До складу спадщини входять маєток у Вірджинії, нерухомість в Аргентині та кінокомпанія

Роберт Дюваль помер у 95 років у своєму будинку. Фото: Getty Images

Що відомо про спадок Дюваля?

Роберт Дюваль був зіркою Голлівуду і знявся у понад сотні картин. Також він проявив себе як режисер та сценарист. Відповідно і зробив собі на цьому значний капітал. Його статки оцінюються у суму від 50 до 70 мільйонів доларів.

Однак це ще не все. У власності актора був маєток Byrnley Farm — це історична ферма у Вірджинії на 145 гектарів, де він мешкав з 1994 року. Також у Дюваля є нерухомість в Аргентині, оскільки він любив проводити час у цій країні.

Актор за свою кар’єру зіграв понад сотню ролей. Фото: Getty Images

Крім того, він у 1992 році заснував кінокомпанію Butcher’s Run Films, яка займалася виробництвом фільмів. А за свої ролі в культових картинах (на зразок "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні") актор отримував високі роялті.

Кому дістанеться спадок Дюваля?

Роберт Дюваль чотири рази був одружений, проте рідних дітей у нього не з’явилося. Найімовірніше, все його майно та активи перейдуть дружині Лусіані Дюваль, якщо інше не вказано у заповіті.

Роберт і Лусіана познайомилися в 1996 році, а в 2005 офіційно одружилися. Вона молодша за чоловіка на 42 роки, зараз жінці 54 роки.

Роберт і Лусіана Дюваль були разом понад 20 років. Фото: Getty Images

Зазначимо, що станом на зараз – лютий 2026 року – подробиці офіційного заповіту не розголошуються, оскільки сім’я дотримується приватності.

Роберт Дюваль залишив по собі величезну спадщину. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає обраниця переговорника Мединського. Вона одна з найбагатших дружин російських політиків.