Рус

Мільйони на рахунках, нерухомість та ферма: кому дістанеться величезний спадок актора Роберта Дюваля

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Роберт і Лусіана Дюваль одружилися у 2005 році Новина оновлена 17 лютого 2026, 11:52
Роберт і Лусіана Дюваль одружилися у 2005 році. Фото Getty Images

Є лише одна головна претендентка на все це добро

У понеділок, 15 лютого, стало відомо про смерть відомого голлівудського актора Роберта Дюваля. Йому було 95 років, він помер у своєму будинку в Міддлбері, штат Вірджинія.

Про смерть актора повідомила його дружина Лусіана Дюваль, проте причину смерті розголошувати не стала, пише ProCapitas. Відомо, що Дюваль залишив по собі величезний спадок у вигляді мільйонів на рахунках, нерухомості та приватних компаній.

Що варто знати:

  • Статки актора Роберта Дюваля оцінюються в 50-70 мільйонів доларів
  • Основною спадкоємицею вважається його дружина Лусіана, тому що в актора немає дітей
  • До складу спадщини входять маєток у Вірджинії, нерухомість в Аргентині та кінокомпанія
Роберт Дюваль
Роберт Дюваль помер у 95 років у своєму будинку. Фото: Getty Images

Що відомо про спадок Дюваля?

Роберт Дюваль був зіркою Голлівуду і знявся у понад сотні картин. Також він проявив себе як режисер та сценарист. Відповідно і зробив собі на цьому значний капітал. Його статки оцінюються у суму від 50 до 70 мільйонів доларів.

Однак це ще не все. У власності актора був маєток Byrnley Farm — це історична ферма у Вірджинії на 145 гектарів, де він мешкав з 1994 року. Також у Дюваля є нерухомість в Аргентині, оскільки він любив проводити час у цій країні.

Роберт Дюваль фото
Актор за свою кар’єру зіграв понад сотню ролей. Фото: Getty Images

Крім того, він у 1992 році заснував кінокомпанію Butcher’s Run Films, яка займалася виробництвом фільмів. А за свої ролі в культових картинах (на зразок "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні") актор отримував високі роялті.

Кому дістанеться спадок Дюваля?

Роберт Дюваль чотири рази був одружений, проте рідних дітей у нього не з’явилося. Найімовірніше, все його майно та активи перейдуть дружині Лусіані Дюваль, якщо інше не вказано у заповіті.

Роберт і Лусіана познайомилися в 1996 році, а в 2005 офіційно одружилися. Вона молодша за чоловіка на 42 роки, зараз жінці 54 роки.

Роберт і Лусіана Дюваль фото
Роберт і Лусіана Дюваль були разом понад 20 років. Фото: Getty Images

Зазначимо, що станом на зараз – лютий 2026 року – подробиці офіційного заповіту не розголошуються, оскільки сім’я дотримується приватності.

Роберт Дюваль помер
Роберт Дюваль залишив по собі величезну спадщину. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає обраниця переговорника Мединського. Вона одна з найбагатших дружин російських політиків.

Теги:
#Помер #Актор #Спадщина #Роберт Дюваль