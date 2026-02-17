С кредитора в должники? На что следует обращать внимание заемщикам

Ситуация на рынке может быстро измениться

Многие в современном мире пользуются кредитами, и немало из них превращаются из кредиторов в должников. Именно поэтому финансисты призывают украинцев осторожно относиться к таким услугам.

Как отметила "Телеграфу" Елена Ермолова, директор по управлению рисками, член правления "ГЛОБУС БАНКА", первый кредит большинство берет осторожно и со страхом, а вот дальше человека может понести.

По ее словам, в 2026 году уровень неработающих кредитов будет зависеть от продолжительности войны, объемов международной поддержки, состояния экономики и стабильности бизнес-среды. При этом основными рисками будут оставаться факторы безопасности и возможные и непрогнозируемые военные шоки, в частности проблемы с энергоснабжением для большинства отраслей экономики.

Елена Ермолова

Именно поэтому в 2026 году заемщикам она советует действовать максимально взвешенно. Потому что даже незначительные сбои — плохой урожай, поломка оборудования или снижение спроса могут запустить цепную реакцию проблем.

При этом украинцев Ермолова призывает быть крайне осторожными с кредитами, чтобы не стать должниками.

"Первый кредит обычно берут сознательно и обдуманно, но затем легкость доступа к средствам может стать невосполнимой ловушкой. Проценты начисляются без пауз. И даже 5-7-9% по государственным программам превращаются в значительные суммы, если несколько месяцев нет возможности обслуживать кредит", — подытожила банкир.

