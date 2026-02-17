"Запустите" черную полосу в жизни: что нельзя делать в день солнечного затмения

Затемнение якобы обнажает слабые места — то, что шаткое, трещит быстрее

Сегодня, 17 февраля 2026 года, произойдет редкое кольцеобразное солнечное затмение — когда Луна проходит между Землей и Солнцем и, не полностью закрыв светило, создает над ним сияние в виде "огненного кольца". Пиковая фаза затемнения будет доступна преимущественно над удаленными частями Антарктиды.

Эзотерики советуют соблюдать запреты во время затемнения, поскольку считают этот период энергетически нестабильным и переломным. Это момент, когда "перезаписываются сценарии" и подсознание особенно чувствительно к решениям, словам и эмоциям. Любой импульсивный шаг — ссора, резкое заявление, необдуманная покупка или подписанный на эмоциях договор может заложить нежелательный вектор на будущее.

Что нельзя делать в день солнечного затмения

Начинать важные дела или подписывать серьезные документы

В период затемнения не рекомендуется принимать судьбоносные решения, начинать новые проекты или заключать важные соглашения — считают, что энергия этого периода может приводить к непредсказуемым результатам — любые решения, принятые в этот день, не будут иметь успеха.

Человек подписывает документы. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Резать волосы, ткань или проводить косметические манипуляции

По восточным традициям считается, что это может повлиять на энергию человека или даже ослабить ауру Эзотерики советуют избегать острых предметов во время затемнения.

Начинать важные дела

В народных верованиях это день "нестабильных энергий", когда планы и соглашения могут пойти не так, как задумано, потому что вмешиваются "невидимые силы". Дела, начатые в этот день, будут приносить вам неудачи.

Готовить еду

По мнению эзотериков, еда могла "впитывать темную энергию". Потому в этот день лучше воздержаться от приготовления пищи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, жизнь каких знаков Зодиака изменит солнечное затмение. Их ждет карьерный рост и личное счастье.