Первые предвестники весны появились в украинских городах: как они выглядят

В феврале, несмотря на нестабильную погоду, в разных городах Украины жители замечают предвестники весны. Эти признаки появляются в солнечные и сухие дни и сигнализируют о совсем скором потеплении.

Украинцы в сети расказывают о цветении растений, которые сигнализируют о скором потеплении

В ботаническом саду Одессы распускаются первые подснежники

На Закарпатье заметили крокусы в конце зимы

Так, с начала месяца в разных местах стали распускаться краснокнижные подснежники и весенние красочные крокусы. Подснежники — это очень морозоустойчивые растения, поэтому они могут появляться даже при холодной погоде и первых весенних заморозках. Именно поэтому их называют предвестниками весны: они одними из первых показывают, что природа постепенно просыпается.

В Ботаническом саду Одесского национального университета имени И. И. Мечникова зафиксировали появление первых подснежников 8 февраля. Об этом на своей странице в Facebook рассказала сотрудница Людмила Левчук.

Подснежники. Фото: Людмила Левчук

Также первые подснежники заметили в Днепре на Монастырском острове.

Стоит отметить, что более привычным является цветение подснежников в марте. В зависимости от региона и температуры, они могут начать цвести как в начале, так и в конце месяца.

В Виноградове на Закарпатье в лесу расцвели крокусы. Это маленькие яркие цветы, которые распускаются ранней весной, часто ещё до того, как полностью сходит снег

Эти цветы называют предвестниками весны неспроста. Дело в том, что они — первые растения, которые появляются сразу после зимы, когда температура ещё низкая, а земля только начинает оттаивать.

Главные причины, почему крокусы и подснежники связывают со скорым потеплением

Раннее цветение – они начинают распускаться, когда большинство деревьев и кустарников ещё спят под снегом.

Сигнал тепла – их появление показывает, что постепенно устанавливаются более тёплые условия, и весна уже "на подходе".

Природный индикатор – для людей и животных эти цветы являются визуальным сигналом того, что начинается период активного роста растений и пробуждения природы.

Выживание – эти растения приспособились к холодной погоде: они могут цвести при низкой температуре и даже под снегом, что делает их первыми в календаре цветения.

