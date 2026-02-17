Индексация в марте: кому прибавят более 600 грн к пенсии, а кому нет

Столько могут получить пенсионеры после мартовского перерасчета и от какой суммы считать

С 1 марта на Украине запланирована индексация пенсий. На днях министр соцполитики Денис Улютин сообщил, что ее уровень будет 12,1%. Для самой массовой категории пенсионеров — получающих 3-4 тысячи гривен это означает повышение на несколько сотен гривен. Для тех, чья пенсия немного больше, "Телеграф" провел отдельные расчеты.

Следует помнить, что индексацию проходит только основная, расчетная часть пенсии. Прибавки за возраст, стаж и т.п. не индексируются. "Телеграф" посчитал, какое вероятное повышение следует ожидать, если размер расчетной пенсии от 4100 до 5000 грн:

если пенсия 4 100 грн — надбавка составит около 496 грн

— надбавка составит около если 4 300 грн — примерно 520 грн

— примерно если 4 500 грн — около 545 грн

— около если 4 700 грн — примерно 569 грн

— примерно если 5 000 грн — около 605 грн.

Кого не касается индексация в 2026 году

В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, однако индексация пенсий охватывает не всех. Повышение касается тех, кто вышел на отдых более трех лет назад, так что "молодые" пенсионеры не могут на нее претендовать.

Пенсию по индексации не повысят работающим пенсионерам — их около 2,8 млн человек, и получающим ее не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как узнать, проиндексировали ли пенсию

Индексация производится автоматически – без подачи заявления. Проверить новый размер пенсии можно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2026 году коэффициент индексации выше, чем в предыдущие два года. Он также больше коэффициента инфляции.