Букет будет свежим больше недели: один дешевый ингредиент заставит ваши тюльпаны стоять гораздо дольше

Флористы молчат об этом трюке

Тюльпаны – одни из самых популярных весенних цветов, особенно накануне праздников. Однако у них один минус — иногда букет начинает терять свежесть уже через несколько дней. Оказывается, продлить жизнь срезанным цветам можно очень просто – с помощью обычного средства, которое найдется, пожалуй, на каждой кухне.

Речь идет об самом обычном лимонном соке. Простым Лайфхаком поделились на сайте femcafe.hu.

Как сохранить тюльпаны дольше свежими

Специалисты советуют прибавить в воду в вазе немного свежего лимонного сока. Небольшое количество натуральной кислоты изменяет уровень pH воды, делая ее более благоприятной для цветов. В такой среде стебли лучше впитывают влагу, а это помогает растениям дольше оставаться упругими и яркими. Вода с легкой кислинкой работает для цветов более эффективно, чем обычная водопроводная.

Как это работает

Еще одна причина, почему этот лайфхак работает, – свойства лимонной кислоты сдерживают размножение бактерий. В воде со временем появляются микроорганизмы, попадающие в вазу через срезанные стебли. Они постепенно забивают микроскопические каналы внутри растения, из-за чего цветы начинают получать меньше воды и быстрее увядают.

Тюльпаны в вазе. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Как правильно воспользоваться этим способом

Метод максимально прост и не требует специальных средств. Для начала вазу следует наполнить свежей водой – лучше немного теплой. Затем добавьте примерно чайную ложку свежевыжатого лимонного сока на литр воды.

Лимонный сок. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Перед тем как поставить букет в вазу, стебли желательно подрезать под углом — так площадь, по которой цветы будут впитывать воду, будет больше. Важно также убрать листья, которые могут оказаться в воде, ведь они быстро начинают портиться.

Чтобы тюльпаны оставались свежими дольше, воду в вазе следует обновлять каждые два-три дня, добавляя каждый раз несколько капель лимонного сока. Благодаря этому простому приёму весенний букет может сохранять красивый вид почти неделю.

