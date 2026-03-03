Різниця понад 50 грн за плитку: на якому шоколаді можна зекономити у "Сільпо"

Це відомі бренди шоколаду

Ціни на популярний молочний шоколад можуть сильно відрізнятися в різних супермаркетах – іноді різниця сягає понад 30 гривень за одну плитку.

Як показує моніторинг цін, найвигідніше купувати популярний шоколад у мережі "Сільпо". Дані "Телеграф" взяв у "GotoShop".

Так, молочний шоколад "Milka" з подрібненими лісовими горіхами (90 г) місцями можна знайти за 99 гривень саме у "Сільпо", хоча місцями у цьому магазині ціна піднялась до 134 гривень. У мережі "Наш Край" цей шоколад продають за 121,90 гривень. Тож, якщо пошукати, то за плитці можна зекономити 22,9 гривні. Середня ціна на ринку коливається близько 118 гривень.

Як різняться ціни на молочний шоколад Мілка. Фото: Телеграф

Ще одна популярна шоколадка – "Millennium" Golden Nut молочний з цільними лісовими горіхами (100 г) – теж найдешевша у "Сільпо" (69,99–90,99 грн), тоді як у "Наш Край" її вартість доходить до 123,30 грн. Середня ціна по магазинах – близько 95 грн, а зекономити на ній вдасться 53,31 гривні.

Порівняння цін на шоколад. Фото: Телеграф

