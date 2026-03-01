Суперскидки в "Сильпо": эти 12 популярных продуктов можно купить намного дешевле

Еженедельные скидки на некоторые продукты позволят экономить и пробовать новинки по привлекательным ценам

В известной украинской сети супермаркетов "Сильпо" действуют выгодные скидки на некоторые продукты питания в рамках акции "цінотижики". Можно выгодно купить мясо, колбасу, молочные продукты, фрукты и многое другое.

Что нужно знать:

"Цінотижики" – товары со скидками, которые обновляются еженедельно с четверга по среду

Акция на товары будет длиться до 4 марта, затем список продуктов будет обновлен

Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 12 товарах, которые в "Сильпо" продают по скидке прямо сейчас. Акция будет действовать до 4 марта.

Филе куриное "Епікур" охлажденное 100 г – 18,90 грн вместо 27,40 грн (Скидка 31%)

Мандарины, Испания 100 г – 14,90 грн вместо 16,90 грн (Скидка 12%)

Хлеб "Київхліб" тостовый нарезной 350 г – 23,99 грн вместо 30,29 грн (Скидка 21%)

Яблоко Фуджи 100 г – 4,69 грн вместо 5,99 грн (Скидка 22%)

Нагетсы "Ходорівський м’ясокомбінат" замороженные 390 г – 74,99 грн вместо 129,00 грн (Скидка 42%)

Куриное филе из берда 100 г – 17,90 грн вместо 24,04 грн (Скидка 26%)

Сыр плавленый Ферма "Дружба" 35% брикет 70 г – 15,99 грн вместо 30,59 грн (Скидка 48%)

Грейпфрут 100 г – 7,00 грн

Кабаноси Дмитрук Delicate куриные 80 г – 49,99 грн вместо 82,99 грн (Скидка 40%)

Колбаса "Глобино" "Мортаделька" белковая 400 г – 79,99 грн вместо 159,00 грн (Скидка 50%)

Молоко ультрапастеризованное "Молокія" Ультра 2,5% 900 г – 34,99 грн вместо 59,99 грн (Скидка 42%)

Ряжанка "Ферма" 3,2% 840 г – 59,99 грн вместо 78,99 грн (Скидка 24%)

Скидки в "Сильпо" в марте 2026. Скриншот: silpo.ua

"Цінотижи" – это товары со скидками. Они появляются еженедельно с четверга по среду в супермаркетах "Сільпо", на сайте silpo.ua и в приложении "Сільпо". Акция действует при наличии товара в супермаркете. Текущая акция проводится с 19 по 25 февраля.

Почему продукты продают со скидкой?

Есть несколько основных причин, по которым супермаркеты делают привлекательные акции для покупателей:

Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.

Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Также следует добавить, что иногда акции могут проводить на продукты, на которых вскоре закончится срок годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую консервированную рыбу выгоднее всего купить в "Сильпо".