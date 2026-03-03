Майже 100 грн економії: в "АТБ" обвалили ціни на популярні цукерки

Варто поспішати, поки не закінчилась акція

Напередодні весняних свят українські магазини почали марафон великих знижок. Зокрема, мережа супермаркетів "АТБ" зробила щедрий подарунок для любителів солодкого і суттєво знизили вартість преміального шоколадного набору.

Про це повідомляє "Телеграф". Ми дослідили сайт магазину "АТБ" і розповімо, скільки коштують вишукані цукерки Millennium Elegance Асорті (молочний шоколад).

Яка ціна та скільки триватиме акція

Згідно з офіційними даними, стара ціна на набір вагою 285 г становила 263,90 грн. Проте в рамках святкових пропозицій вартість впала до 161,90 грн. Таким чином, покупці можуть заощадити понад 100 гривень на одній коробці.

Така цінова пропозиція є чудовим варіантом для тих, хто вже зараз готує подарунки до 8 березня, адже преміальна упаковка та різноманіття смаків роблять цей набір універсальним презентом.

Зверніть увагу, що згідно з позначкою на ціннику, акція діє до 3 березня. Тож тим, хто хоче придбати делікатес за вигідною ціною, варто поквапитися, оскільки кількість товару на полицях може бути обмежена.

