Массовые скидки в "Сильпо": на каких 10 товарах можно существенно сэкономить на этой неделе

"Сильпо" Новость обновлена 01 марта 2026, 11:04
В магазине "Сильпо" снова проходит неделя выгодных предложений. Ритейлер подготовил масштабную распродажу товаров повседневного потребления, продуктов питания и средств гигиены. В некоторых позициях дисконт достигает более 50%.

"Телеграф" подобрал 10 акционных товаров, на которые следует обратить внимание. В список вошли как молочные продукты, так и бытовая химия.

Деликатесы и основные продукты по скидке в "Сильпо"

  • Форель слабосоленая "Премия" (нарезка, 100 г) — настоящий хит экономии. Старая цена 244 грн, а сейчас ее можно приобрести за 129 грн (скидка –47% ).
  • Масло сладкосливочное "Сытый двор" экстра 82% (180 г) — вместо 129 грн цена упала до 74.99 грн ( -42% ).
  • Икра кабачковая "Премия" (450 г) — полезное дополнение к гарнирам стоит всего 49.99 грн вместо 93.49 грн ( -47% ).
  • Молоко ультрапастеризованное "Молокия" 2,5% (900 г) — базовая позиция в чеке теперь по цене 34.99 грн (скидка -42% ).
  • Крем-сыр "Премия" Классический 46% (150 г) — идеально для завтраков за 49.99 грн вместо 87.99 грн ( -43% ).

Что можно купить в "Сильпо" из сладкого и перекусов

  • Печенье Bahlsen "Хит" из какао (220 г) – сладкий фаворит со скидкой -52%. Цена упала со 114 грн до 54.99 грн.
  • Сырок глазированный "Волошковое поле" (36 г) — приятная мелочь за 10.99 грн вместо 20.19 грн ( -46% ).

Хозяйственные товары и гигиена

  1. Влажные салфетки "Премия" антибактериальные (120 шт) — большая упаковка, на которой можно сэкономить более половины стоимости: 59.99 грн вместо 134 грн ( -55% ).
  2. Блок для унитаза Air Oma (3*50 г) – набор для чистоты дома стоит 79.99 грн при старой цене 149 грн ( -46% ).
  3. Фольга алюминиевая Stella (15 м) — незаменимая вещь на кухне всего за 49.99 грн (скидка -46% ).

Акционные предложения обычно действуют при наличии товара на полках.

Ранее "Телеграф" писал, какие 12 популярных продуктов можно купить гораздо дешевле.

