Можна зекономити 90 грн: скільки доведеться віддати за популярні коробки цукерок до 8 березня

Напередодні 8 березня чоловіки готуються радувати своїх коханих не лише квітами, а й солодкими подарунками. Серед найпопулярніших цукерок залишаються "Raffaello", "Ferrero Rocher", "Milka", "Любімов" та "Millennium", які вже давно стали класикою.

"Телеграф" вирішив дізнатись, скільки зараз коштують цукерки та в яких магазинах можна зекономити. Дані взяли з "GoToShop".

Найдешевші хрусткі цукерки "Raffaello" (150 г) можна знайти у мережі "Сільпо" — від 179 грн, хоча в деяких точках ціна сягає 244 грн. У магазинах "Екомаркет", "Varus", "Auchan", "Novus", "Maudau" та "Фора" ціни майже не змінюються, а в "Metro" коробка коштує 210,94 грн.

Популярні цукерки "Raffaello" до свята 8 березня

Вафельні цукерки "Ferrero Rocher" (100 г) найдешевше продають у "Varus" — 157,40 грн, хоча місцями ціна може підійматися до 180,90 грн, як і в більшості магазинах.

Хрусткі вафельні "Ferrero Rocher"

На цукерках "Любімов" у молочному шоколаді з горіховим праліне (208 г) можна заощадити майже 90 грн якщо купити у "Maudau".

"Любімов" у молочному шоколаді – класика святкового столу

"Milka" (110 г) з горіховою начинкою найдешевша у "Сільпо" — 129 грн, хоча деякі точки пропонують її за 149 грн. У "Varus" ціна найвища — від 162,50 до 175,90 грн.

Солодкий подарунок "Milka "порадує будь-яку кохану

Ще один варіант — "Millennium Very Peri" (140 г) з арахісом, родзинками, злаковими пластівцями та солоною карамеллю. Найнижча ціна — 96 грн у "Maudau", а найбільша — 164,30 грн у "Metro".

Найнижча ціна "Millennium" – лише 96 гривен

