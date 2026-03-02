В Украине могут дать выходной за праздник 8 Марта: кто и как его получит

Во время войны правила изменились

Международный женский день традиционно отмечается каждый год 8 Марта. Несмотря на то, что в Украине уже несколько лет ведутся дискуссии на тему отмены этого праздника, на официальном уровне он пока остается государственным праздником и выходным. Однако во время военного положения правила изменились.

"Телеграф" рассказывает, будет ли выходной на 8 Марта и получат ли украинцы дополнительный день для отдыха в 2026 году.

8 Марта — будет ли выходной?

Так как в 2026 году Международный женский день выпадает на воскресенье, то выходной будет. До войны в таком случае украинцы получили бы дополнительный выходной еще и в понедельник, 9 марта. Однако пока действует военное положение, все государственные праздники и дополнительные выходные отменены.

Соответственно, рассчитывать на еще один день для отдыха не стоит. Особенно это касается государственных структур и учреждений. В то же время руководители частных компаний имеют право устанавливать свои графики и могут по собственному желанию сделать 9 марта выходным для своих сотрудников.

Отметим, что дискуссии вокруг этого праздника с "советским душком" продолжаются. Многие украинцы стремятся дистанцироваться от него, как от пережитка прошлого и праздника с "российским шлейфом". 8 Марта предлагается называть Днем украинской женщины и перенести дату на 25 февраля — день рождения Леси Украинки.

