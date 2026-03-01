Зима возвращается на праздник? 8 марта погода принесет Киеву неприятный сюрприз
Жителям столицы стоит учитывать погодные условия при планировании праздничных прогулок
В Международный женский день 8 марта в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды. Несмотря на календарную весну, в столицу вновь придет минусовая температура.
Что нужно знать:
- Морозы вернутся в Киев уже 7 марта
- Ночью на 8 марта возможно похолодание до -7 °C
- Затем придет резкое потепление
Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Ventusky. По данным синоптиков, ощутимые морозы нагрянут в Киев еще 7 марта. С утра в этот день ожидается до -3 градусов.
Однако уже ближе к 22:00 столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов. При этом, осадков в это время не ожидается.
Далее в ночь на 8 марта столицу ожидает до -7 градусов мороза. Все так же без осадков.
К 10 часам утра возможная температура воздуха — до -6 градусов мороза.
А к 22:00 синоптики прогнозируют потепление. Температура воздуха может подняться до уровня 0 градусов.
В то же время на сайте Meteofor указано, что ночью 7 и 8 марта в столице ожидается до -5 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что посреди марта Украину ждет морозный "сюрприз" из Арктики. В некоторых областях в середине месяца ожидается низкая темература воздуха.