Зима возвращается на праздник? 8 марта погода принесет Киеву неприятный сюрприз

Жителям столицы стоит учитывать погодные условия при планировании праздничных прогулок

В Международный женский день 8 марта в Киеве ожидается значительное ухудшение погоды. Несмотря на календарную весну, в столицу вновь придет минусовая температура.

Что нужно знать:

Морозы вернутся в Киев уже 7 марта

Ночью на 8 марта возможно похолодание до -7 °C

Затем придет резкое потепление

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Ventusky. По данным синоптиков, ощутимые морозы нагрянут в Киев еще 7 марта. С утра в этот день ожидается до -3 градусов.

Погода в Киеве 7 марта в 7:00. Скриншот: Ventusky

Однако уже ближе к 22:00 столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов. При этом, осадков в это время не ожидается.

Погода в Киеве 7 марта в 22:00. Скриншот: Ventusky

Далее в ночь на 8 марта столицу ожидает до -7 градусов мороза. Все так же без осадков.

Погода в Киеве 8 марта в 01:00. Скриншот: Ventusky

К 10 часам утра возможная температура воздуха — до -6 градусов мороза.

Погода в Киеве 8 марта в 10:00. Скриншот: Ventusky

А к 22:00 синоптики прогнозируют потепление. Температура воздуха может подняться до уровня 0 градусов.

Погода в Киеве 8 марта в 22:00. Скриншот: Ventusky

В то же время на сайте Meteofor указано, что ночью 7 и 8 марта в столице ожидается до -5 градусов.

Погода в Киеве 7 и 8 марта. Скриншот: Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что посреди марта Украину ждет морозный "сюрприз" из Арктики. В некоторых областях в середине месяца ожидается низкая темература воздуха.