Весна откладывается: когда в Днепре прогнозируют морозы до -9

Март подготовил неприятный сюрприз

После относительно комфортной температуры в начале марта показатели начнут резко снижаться, а отдельные ночи могут стать очень холодными.

Когда именно ударят самые сильные морозы и каких температур в целом ожидать, спрогнозировали в "Meteo".

В Днепре первая неделя марта принесет резкое похолодание. Если 1 марта днем ожидается до +9 С°, то уже ночью температура опустится до 0 С°. 2 марта будет +8 С° днем и +2 С° ночью, однако с 3 марта начнется понижение температуры: днем всего +4 С°, ночью около 0 С°. Местами будет идти снег.

В дальнейшем морозы усилятся. 5 марта ночью прогнозируют -1 С°, 6 марта — до -4 С°, а 7 марта температура упадет до -5 С° ночью. Днем будет около +1…5 градусов. После короткого потепления 9-11 марта, когда днем ожидается до +9 С° и около 0…+1 С° ночью, город снова накроет волна холода.

Самыми холодными станут 12 и 13 марта: синоптики прогнозируют до -9 С° ночью. В течение двух дней дневная температура будет колебаться от -3 до +3 градусов. Синоптики также предупреждают об осадках. Только 14 марта мороз немного ослабнет — ночью около -5 С°, днем до +2 С°.

Когда в Днепре заморозит. Фото: Мeteo

