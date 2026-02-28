Цену снизили почти на 1000 грн: в "Сильпо" появилась выгодная скидка на кухонную посуду
Стоит поторопиться, пока не распродали
В "Сильпо" появилось предложение, которое позволяет существенно сэкономить на покупке кухонной посуды. Один из популярных товаров сейчас продается со скидкой более 60%, и такая цена будет действовать до конца марта.
В продаже есть сковорода Marco Cervetti диаметром 26 см со скидкой 63%. Теперь ее можно приобрести всего за 549,0 гривны вместо 1499,0 гривны, как узнал "Телеграф". Экономия составляет 950 гривен, что делает покупку особенно привлекательной.
Сковорода имеет удобный универсальный размер 26 см, который подходит для ежедневного приготовления — от завтраков до полноценных обедов. Предложение позволяет получить качественный кухонный аксессуар по цене, которая более чем в два раза ниже обычной.
Акция продлится до 31 марта включительно, поэтому у покупателей есть достаточно времени, чтобы воспользоваться выгодной скидкой. В то же время стоит поторопиться, ведь акционные товары традиционно пользуются повышенным спросом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети супермаркетов "Сильпо" также стартовала выгодная акция на диски для стирки Persil 4в1. На упаковке можно сэкономить 600 гривен.