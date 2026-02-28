Цену снизили почти на 1000 грн: в "Сильпо" появилась выгодная скидка на кухонную посуду

Стоит поторопиться, пока не распродали

В "Сильпо" появилось предложение, которое позволяет существенно сэкономить на покупке кухонной посуды. Один из популярных товаров сейчас продается со скидкой более 60%, и такая цена будет действовать до конца марта.

В продаже есть сковорода Marco Cervetti диаметром 26 см со скидкой 63%. Теперь ее можно приобрести всего за 549,0 гривны вместо 1499,0 гривны, как узнал "Телеграф". Экономия составляет 950 гривен, что делает покупку особенно привлекательной.

Цена на сковородку. Фото: Сильпо

Сковорода имеет удобный универсальный размер 26 см, который подходит для ежедневного приготовления — от завтраков до полноценных обедов. Предложение позволяет получить качественный кухонный аксессуар по цене, которая более чем в два раза ниже обычной.

Акция продлится до 31 марта включительно, поэтому у покупателей есть достаточно времени, чтобы воспользоваться выгодной скидкой. В то же время стоит поторопиться, ведь акционные товары традиционно пользуются повышенным спросом.

