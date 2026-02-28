Ціну знизили на майже 1000 грн: у "Сільпо" з’явилася вигідна знижка на кухонний посуд

Варто поквапитися, поки не розпродали

У "Сільпо" з’явилася пропозиція, яка дозволяє суттєво зекономити на покупці кухонного посуду. Один із популярних товарів зараз продається зі знижкою понад 60%, і така ціна діятиме до кінця березня.

У продажу є сковорода Marco Cervetti діаметром 26 см зі знижкою 63%. Тепер її можна придбати всього за 549,0 гривень замість 1499,0 гривень, як дізнався "Телеграф". Економія становить 950 гривень, що робить покупку особливо привабливою.

Ціна на сковорідку. Фото: Сільпо

Акція триватиме до 31 березня включно, тож у покупців є достатньо часу, аби скористатися вигідною знижкою. Водночас варто поквапитися, адже акційні товари традиційно мають підвищений попит.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі супермаркетів "Сільпо" також стартувала вигідна акція на диски для прання Persil 4в1. На упаковці можна зекономити 600 гривень.

Окрім цього, покупцям варто звернути увагу на вигідну акцію в "Сільпо" на популярний сир. Знижка сягає майже 45%, тож пів кілограма продукту можна придбати приблизно на 200 гривень дешевше від звичайної ціни.