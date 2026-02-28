Подземный храм, футбольное поле и санаторий. Украинка показала "Артемсоль" до вторжения России (фото)

Этот завод был легендой

В Донецкой области расположено предприятие "Артемсоль", которое добывало соль более ста лет. Там были огромные подземные шахты, санаторий и даже футбольное поле. Украинка, которая побывала там в январе 2022 года, показала фото, и масштабы залов действительно впечатляют.

Стенки некоторых подземных шахт подсвечивались, создавая невероятный эффект, а в одной из шахт даже обустроили небольшой подземный храм. Посмотреть фото можно в публикации украинки под ником "nataliia_bohucharska" в Threads.

Она также показала куски соли и исторические объекты, в частности старейшую соляную шахту Донбасса — Брянцевскую копальню, с которой началась история предприятия еще в 1881 году.

Краткая история предприятия

Объединение "Артемсоль", созданное в 1976 году, включало пять шахт с полным циклом добычи и переработки соли, а также вспомогательные службы и социальную инфраструктуру. Предприятие обеспечивало население поваренной солью и поставляло галит в промышленность: металлургию, химию, сельское хозяйство и другие отрасли.

История "Артемсоли" берет свое начало с Брянцевской копальни, а первая шахта предприятия №1 работала с 1898 года. Добыча характеризовалась высоким содержанием хлорида натрия (до 98–99%) и природными микроэлементами, благодаря чему продукция пользовалась спросом в Украине и за рубежом. Максимальная годовая добыча предприятия достигала более 7 миллионов тонн.

Как война повлияла на предприятие

Во время российского вторжения в 2022 году к Соледару приблизилась линия фронта, из-за чего работу предприятия остановили. Частично были повреждены рудники и административные здания, большинство жителей эвакуировались. В июле 2022 года после обстрела произошел пожар на складе. В 2023 году "Артемсоль" совместно с United24 выпустила благотворительную партию соли "Мощь", покупка которой помогала финансировать украинскую разведку и приобретение дронов-камикадзе.

Предприятие после обстрела. Фото: Кочегарка

Эксклюзивная кухонная соль. Фото: u24.gov

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас выглядит разрушенный завод "Артемсоль", являвшийся крупнейшим производителем соли в Центральной и Восточной Европе.