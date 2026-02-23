"Сильпо" удивляет скидками: на каких товарах можно сэкономить более 1500 грн

Акции временные, поэтому следует спешить

Магазин "Сильпо" приготовил скидки на популярные продукты. В сети супермаркетов предлагают значительное снижение цен на популярные позиции — от продуктов повседневного потребления до бытовой химии большого объема.

"Телеграф" подобрал 10 товаров с самыми большими скидками, которые помогут вам сохранить семейный бюджет. Мы расскажем, сколько можно сэкономить.

Продукты питания — скидки в "Сильпо"

На этой неделе акцент сделан на мясные полуфабрикаты и молочную продукцию. Наиболее выгодные позиции:

Нагетсы BeFoodie "Премиум" куриные (500 г) — настоящий рекордсмен по скидке в -47% . Сейчас их можно купить за 249.00 грн вместо 469.00 грн.

Молоко "Ферма" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) — базовая позиция с выгодой -49%. Новая цена составляет всего 34.99 грн (старая цена — 68.49 грн).

Котлеты куриные "Ходоровский мясокомбинат" (480 г) — замороженный полуфабрикат со скидкой -48%. Цена снижена с 209.00 грн до 109.00 грн.

Печенье Biscotti "Феерия Бискотти" (0,3 кг) – сладкое к чаю обойдется на -44% дешевле. Вместо 88.99 грн вы заплатите только 49.99 грн.

Сыр "Ферма" Моцарелла чеддеризованный 45% (180 г) — идеально для пиццы или бутербродов со скидкой -43%. Цена: 54.99 грн (была 95.99 грн).

Кофе молотый Jacobs Gold (250 г) — натуральный жареный кофе со скидкой -43%. Акционная стоимость – 169.90 грн против обычной цены 299.00 грн.

Колбаса Salsus "Висбаден" к/з в/х (300 г) — мясной деликатес стал доступнее на -39%. Текущая цена составляет 149.00 грн (старая – 244.00 грн).

Бытовая химия на скидках "Сильпо"

Для тех, кто привык покупать средства для дома с запасом, действуют особенно привлекательные цены на большие объемы:

Гель для стирки Persil Active (1,485 л) – премиальное качество со скидкой -57%. Огромная экономия: цена упала с 699.00 грн. до 299.00 грн.

Гель для стирки Wash&Free универсальный (5000 г) – огромная канистра на 5 кг стала дешевле на -47%. Теперь она стоит 194.00 грн (вместо 364.00 грн).

Средство для стирки Perwoll для цветных вещей (3 л) – профессиональный уход за тканью со скидкой -56%. Акционная цена — 349.00 грн при обычной стоимости 799.00 грн.

