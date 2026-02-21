В "АТБ" знижки до 41%: що купити зараз, аби значно заощадити

"Телеграф" порахував різницю в цінах на популярні позиції

У мережі "АТБ" запровадили знижки до 41% на 10 популярних товарів. Частина позицій подешевшала на 50-100 гривень, тому економія буде помітна.

Які саме товари продають дешевше та яка різниця між старою і новою ціною, написав "Телеграф". Ми підготували список.

Серед позицій є:

Парфумовані гранули Lenor 150 г — 139,90 грн замість 239,90 грн (економія 100,00 грн).

— 139,90 грн замість 239,90 грн (економія 100,00 грн). Рідкий засіб для прання Shimm 1,82 л — 134,70 грн замість 227,90 грн (економія 93,20 грн).

— 134,70 грн замість 227,90 грн (економія 93,20 грн). Засіб Power De Luxe 2 кг — 84,90 грн замість 136,60 грн (економія 51,70 грн).

— 84,90 грн замість 136,60 грн (економія 51,70 грн). Пральний порошок Gala 300 г — 33,90 грн замість 51,90 грн (економія 18,00 грн).

— 33,90 грн замість 51,90 грн (економія 18,00 грн). Пральний порошок Savex 300 г — 31,90 грн замість 47,60 грн (економія 15,70 грн).

— 31,90 грн замість 47,60 грн (економія 15,70 грн). Морська капуста 0,5 кг — 41,20 грн замість 68,90 грн (економія 27,70 грн).

— 41,20 грн замість 68,90 грн (економія 27,70 грн). Огірки солоні — 43,30 грн замість 72,20 грн (економія 28,90 грн).

— 43,30 грн замість 72,20 грн (економія 28,90 грн). Паста з фундуком 350 г — 97,30 грн замість 155,30 грн (економія 58,00 грн).

— 97,30 грн замість 155,30 грн (економія 58,00 грн). Морозиво "Три Ведмеді" 0,5 кг — 152,30 грн замість 225,70 грн (економія 73,40 грн).

— 152,30 грн замість 225,70 грн (економія 73,40 грн). Шпинат 300 г — 35,90 грн замість 52,70 грн (економія 16,80 грн).

Знижки на популярні товари та продукти в "АТБ". Фото: Телеграф

