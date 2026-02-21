В "АТБ" обвалились цены на популярный шоколад. Что сейчас стоит почти вдвое дешевле

Этот нежный шоколад обожают дети и взрослые

Популярный пористый шоколад от Roshen сейчас можно купить с очень большой скидкой. Сеть супермаркетов "АТБ" сделала выгодную акцию на все виды этого шоколада.

Со скидкой в 41% сейчас можно купить три вида пористого шоколада от Рошен: молочный, белый карамельный и экстра черный. Цена по акции — 37.50 грн за плитку весом 80 грамм, сообщается на сайте "АТБ". Цена без скидки — 63.80 грн.

Скидки на пористый шоколад Рошен в "АТБ"

Акции на шоколад в АТБ – что еще можно купить с большой скидкой

Акция действует с 18 по 24 февраля при условии наличия товара. К слову, в "АТБ" со скидками 40% в этот период продают и другой популярный шоколад.

По акции можно купить 100-граммовую плитку молочного шоколада Millennium с миндалем и карамелью. Сейчас он стоит 58,90 грн вместо 98,40 грн.

Также по акции продают белый шоколад Millennium весом 100 г с миндалем и кокосом. Цену снизили с 98,40 грн. до 58,90 грн. Скидка также составляет 40%.

Акция на шоколад Миллениум в "АТБ"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный шоколад Lacmi от Roshen сейчас можно купить практически за полцены. Сеть супермаркетов "Сільпо" совершила выгодную акцию на "Лакми".