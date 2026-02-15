В "Сильпо" невероятные скидки: 12 товаров, которые стоит положить в корзину

В списке есть известные бренды шоколада, кофе, сливочного масла и бытовой химии

Сеть супермаркетов "Сильпо" подготовила для покупателей приятные акции на популярные продукты. До 18 февраля можно приобрести любимые вкусности и товары для дома значительно дешевле.

На некоторые продукты и товары действуют скидки более 50%. В Telegram-канале "Акции и скидки супермаркетов" опубликовали газеты с товарами и продуктами повседневного спроса.

Среди самых горячих предложений:

Шоколад Milka с начинкой с орехом и карамелью (300 г) – 159,0 грн вместо 299,0 грн (-47%);

(300 г) – 159,0 грн вместо 299,0 грн (-47%); Сыр плавленый "Пирятин" "Сливочный" или "Дружба" (70 г) – 14,99 грн вместо 28,29 грн (-47%);

(70 г) – 14,99 грн вместо 28,29 грн (-47%); Крем-сыр Premialle Classic "Сливочный" или с травами (170 г) – 54,99 грн вместо 84,99 грн (-35%);

(170 г) – 54,99 грн вместо 84,99 грн (-35%); Виноград белый без косточки (500 г) – 169,0 грн вместо 119,90 грн (-29%);

(500 г) – 169,0 грн вместо 119,90 грн (-29%); Гель для стирки Persil Active (1,485 л) – 299,0 грн вместо 689,0 грн (-57%);

(1,485 л) – 299,0 грн вместо 689,0 грн (-57%); Торт "Медово-ореховый" или пирожное "Медово-ореховое" (100 г) – 28,90 грн вместо 42,90 грн (-33%);

(100 г) – 28,90 грн вместо 42,90 грн (-33%); Кофе молотый Jacobs Gold (250 г) – 159,0 грн вместо 269,0 грн (-41%);

(250 г) – 159,0 грн вместо 269,0 грн (-41%); Чипсы Lay’s Max (140 г, 3 вида) – 52,99 грн вместо 85,99 грн (-38%);

(140 г, 3 вида) – 52,99 грн вместо 85,99 грн (-38%); Форель охлажденная (100 г) – 59,90 грн вместо 76,90 грн (-22%);

(100 г) – 59,90 грн вместо 76,90 грн (-22%); Манго "Премия" сушеное (250 г) – 99,0 грн вместо 189,0 грн (-48%);

(250 г) – 99,0 грн вместо 189,0 грн (-48%); Пельмени "Три медведя", "Мишутка", "Три поросенка" (400 г) – 79,99 грн вместо 159,0 грн (-50%);

(400 г) – 79,99 грн вместо 159,0 грн (-50%); Масло сладкосливочное "Молокия" экстра (180 г) – 74,99 грн вместо 129,0 грн (-42%).

