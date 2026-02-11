"Киевстар, до свидания". Украинцев разозлило очередное повышение тарифов

Возрастает стоимость тарифных планов, на которые не могут подключаться новые абоненты

Мобильный оператор "Киевстар" поднимает стоимость семи архивных тарифных планов. Повышение, которое должно состояться уже с 1 марта, вызвало негодование украинцев.

Что нужно знать:

"Киевстар" недавно уже повышал тарифы

Абоненты возмущены не только этим, но и низким качеством связи

Многие считают, что выход в том, чтобы перейти на другого оператора

Как сообщило техническое сообщество рынка телекоммуникаций "MZU — Мобильная Связь Украины", увеличение цены для абонентов может составить от 50 до 90 грн. Кроме того, будет увеличено количество ГБ для перемещения внутри услуги Roam Like At Home.

Изменения будут касаться тарифов, которые уже недоступны для подключения новых пользователей. Вырастет абонентская плата для абонентов таких тарифов:

• Вкусный (сейчас — 275 грн/4 недели)

• Киевстар Комфорт 2018 (сейчас — 200 грн/мес)

• LOVE UA Базовый (сейчас — 200 грн/4 недели)

• LOVE UA Свобода/Свобода 2022 (сейчас 300 грн/4 недели)

• Безлим Соцсети (сейчас — 250 грн/4 недели)

• Без границ lite (сейчас – 150 грн/4 недели)

• Твой любимый (сейчас — 200 грн/4 недели)

Как в "Киевстаре" объяснили рост тарифов

Оператор заявил, что повышение абонплаты связано с тем, что стоимость основных ресурсов существенно выросла. Электроэнергия для бизнеса подорожала, а это ключевой ресурс для работы базовых станций и дата-центров. Кроме того, топливо, питающее генераторы базовых станций во время обесточиваний, выросло в цене на 60%.

Также инфляция продолжает расти. Все это существенно повлияло на себестоимость тарифов, – заявил оператор

В конце прошлого года "Киевстар" уже поднимал тарифы

Стоит отметить, что в конце прошлого года "Киевстар" уже повышал тарифы. Начиная с 1 января 2026 года и на протяжении нескольких месяцев планируется повышение для некоторых контрактных и бизнес-тарифов.

Украинцы возмущены очередным повышением тарифов "Киевстар"

Люди очень отрицательно воспринимают очередной рост абонентской платы. Пишут, что будут переходить на других операторов.

Я стерпела значительное повышение цен в 2025 (ранее платила 85 грн, и резко стала 175) и то что сейчас при отключении ваша сеть дохнет через 5 мин после выключения света. Но если вы мне в марте снова поднимете цену я просто выброшу карточку

Можно перейти на другой с сохранением номера. Просто интересно, что будет делать компания, если пользователи свалят массово

Киевстар на мыло, качество связи, мягко говоря, отвратительное, поэтому Киевстар до свидания, привет новый оператор

А Киевстар не хочет улучшить качество услуг? Задолбали уже…

Как рассказывал "Телеграф", мобильный оператор "Киевстар" предлагает клиентам услугу выбора индивидуального номера телефона. Самым дорогим из доступных номеров является 067 000 000 0. Его стоимость составляет 4 729 962 гривны.