В "АТБ" обвалились цены на популярный украинский кофе: за сколько и до какого числа его можно купить

Телеграф рассказывает, сколько можно сэкономить при покупке в магазине и на сайте, и когда завершается предложение.

Молотый кофе продается со скидкой в АТБ — речь идет о дрип-кофе бренда "Минелли" (Minelly). На акции как поштучные дрип-пакеты кофе, так и набор ароматизированных дрип-пакетов. Акция продлится до 17 февраля.

На скидку обратила внимание пользовательница "Тредс" revizor_supermarketiv. Она рекомендует для первой пробы взять поштучно со вкусом ореха. "Для тех, кто уже знаком с Minelli, есть набор ассорти вкусов: апельсин, клубника, ром, карамель — мой фаворит", — отмечает автор в сообщении.

Какая стоимость кофе "Минелли"

Поштучно дрипы кофе Minelly с ароматом "Лесной орех" весом 10 граммов стоят 20,9 грн вместо 25,9 грн (-5 грн). При покупке на сайте АТБ стоимость составляет 21,40 грн.

Цена на дрип-кофе Minelly с ароматом "Лесной орех"/Источник: revizor_supermarketiv

Набор дрип-пакетов молотого кофе Minelly Арабика ароматизированных содержит восемь пакетов по 10 грамм. Цена со скидкой – 214,5 грн в магазине против 248,6 грн до этого (-34,1 грн). На сайте немного дороже – 217,5 грн.

Цена на набор дрип-пакетов молотого кофе Minelly Арабика ароматизированных/ Источник: revizor_supermarketiv

Отметим, "Минелли" (Minelly) — украинский бренд, создающий кофейные дрипы, зерновой и молотый кофе. Дрипы это удобный формат кофе в дорогу, когда бумажный фильтр-пакет с кофе, крепят на чашку и заливают кипятком. Это позволяет пить заварной кофе без процесса варки.

