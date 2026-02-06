Как в авиаперелетах: "Укрзализныця" делает цены на билеты динамичными, но не для всех типов вагонов

Необходимость пересмотра подхода к покупке и возврату билетов в "Укрзализныце" объясняют вызовами военного времени

Модель, по которой уже давно продают авиабилеты – раньше купил – сэкономил, затянул с покупкой – заплатил больше, заработает и на железнодорожном сообщении. Динамичные цены "Укрзализныця" планирует ввести на билеты в СВ и 1 класс "Интерсити". Также изменения ожидают правила возврата билетов для всех категорий вагонов.

"Телеграф" разбирался, как аргументируют нововведения в компании и как они будут выглядеть на практике.

Как система продаж и возврата билетов работает сейчас

Для большинства поездов, курсирующих по Украине сейчас, действуют фиксированные тарифы, утвержденные государством. Вместо этого для "Интерсити" уже применяются элементы "гибкости": один и тот же билет может стоить по-разному в зависимости от дня покупки и спроса на выбранное направление. Но это не было оформлено как система динамичного ценообразования, то есть такая система, при которой стоимость услуги меняется в режиме реального времени в зависимости от определенных факторов.

Возврат билетов: По статистике "Укразализныци" почти 70% возвратов происходит за четыре дня до поездки. Часть таких билетов, особенно сдающихся перед самой поездкой, не продается повторно, и поезда иногда идут полупустыми.

Тарифы во внутреннем далеком сообщении, как отмечают в компании, последний раз индексировались в 2021 году.

Какие ценовые изменения ждут пассажиров железнодорожного транспорта

Необходимость пересмотра подхода к покупке и возврату билетов в "Укрзализныце" объясняют вызовами военного времени. А именно системными обстрелами инфраструктуры и подвижного состава, что влечет "дополнительные расходы по безопасности, восстановлению и защите пассажиров". В компании отмечают: изменения коснутся исключительно поездов премиум-сегмента – СВ (люкс) и 1 класс Интерсити:

будут проиндексированы тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов – ориентировочно подорожают билеты на 20% (билеты на поезда Интерсити в международных перевозках не будут индексироваться);

(билеты на поезда Интерсити в международных перевозках не будут индексироваться); будут применяться динамичные цены на билеты для вагонов СВ (люкс) и 1 класс Интерсити во внутреннем сообщении.

Вагон Интерсити внутри. Фото из открытых источников

Как пояснило руководство "Укрзализныци" в разговоре с журналистами, на цены будут влиять несколько факторов, к каждому из которых будут применены коэффициенты:

сезонность (диапазон 0,85-1,2) – в пиковые сезоны – лето, праздники – стоимость билетов будет выше, в непиковые будет снижаться;

дни недели (0,9-1,2) – самые низкие цены предусмотрены во вторник и среду, а самые высокие – в пятницу и воскресенье, когда увеличивается спрос на поездки;

наполняемость (0,8-1,2) – цена билетов будет расти, если заполненность поезда будет достигать 90-100%, и будет снижаться, если перед отправлением будут свободные места;

дата продажи (1-1,3) – чем раньше будет приобретен билет, тем он будет дешевле;

фирменность вагона (диапазон от 1 до 10) – в новых билетах будут дороже, чем в вагонах "старого" образца.

В качестве примера в компании приводят поездку из Киева во Львов. Если запланировать ее на непиковый период – один из понедельников февраля – и приобрести билет за 20 дней до поездки, то он будет дешевле, чем если билет покупать на июльскую пятницу и еще на последнее место в вагоне.

В "Укрзализныце" также отмечают: изменения не коснутся стоимости проезда в вагонах плацкарт, купе, а также 2 класса "Интерсити" поездов внутреннего сообщения.

Как по-новому будут возвращать билеты на поезда

Изменение подхода к возврату билетов, наоборот, касается всех билетов на всех типах вагонов. Исключением могут стать только пассажиры-военнослужащие, а также лица с инвалидностью и представители других уязвимых групп. Также они не будут касаться поездов, курсирующих к прифронтовым территориям. На этом настаивали в Минразвития общин и террийторий, которое присоединилось к разработке проекта нововведений территорий с уточнением: механизм применения исключений еще должна разработать "Укрзализныця".

Текущие правила позволяют пассажирам получать обратно все потраченные средства, даже если они возвращают билеты буквально накануне поездки. Предложенная "Укрзализныцей" система построена по следующему принципу: чем раньше отказался от поездки, тем больше будет сумма возврата. А именно:

сдал билет за 15-20 суток до отправления поезда – возвращается 100% средств;

за 10-14 суток возвращается 90% стоимости билета;

за 5-9 суток – 75% стоимости;

от 1 до 4 суток – 50% стоимости;

менее чем за 24 часа до отправки – возвращается в среднем 30% стоимости проезда, как это происходит и сейчас.

Пока не названа точная дата введения изменений, ориентировочно это будет март. К тому времени в течение 30 дней будет продолжаться общественное обсуждение изменений по ценообразованию и возвращению билетов. Предложения и замечания принимаются по электронному адресу – [email protected].

Как восприняли новость украинцы

В комментариях под постом "Укрзализныци" на Facebook уже под сотню комментариев и большинство из них критичны. Вот на какие моменты обращают внимание пользователи. Во-первых, это привязка суммы за возврат билетов к дате – чем раньше, тем больше. С одной стороны, украинцы акцентируют внимание, что прогнозировать, не изменятся ли планы на поездку за 15-20 дней трудно, ведь ситуация из-за обстрелов меняется очень динамично. С другой, говорят о том, что за 20 дней только открывается продажа билетов.

Также авторы комментариев отмечают проблемность некоторых направлений, на которые трудно "выловить" билеты. Так что сэкономить на раннем бронировании может не получиться.

В-третьих, украинцы отмечают, что принадлежность к премиум-сегменту вагонов не всегда так выглядит на практике. Также советуют обратить внимание на опыт европейских стран в решении этого вопроса.

