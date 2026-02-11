Не хватило нескольких попыток: почему в Полтаве так и не появилось метро

Проект строительства трамвая в Полтаве дальше планирования так и не зашел

В Полтаве общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами и маршрутными такси. Однако в городе планировалось запустить грандиозный проект – скоростной трамвай или метротротрам.

В течение ХХ века построить трамвайную сеть в Полтаве пытались четырежды. Об этом рассказал пользователь под ником cvit_ambrozii в социальной сети Threads.

Что нужно знать:

В Полтаве планировали построить линию скоростного тамвая с подземными участками

Строительство трамвайной ветки дважды останавливали войны

Руководство города предпочло троллейбусы, а не трамвайную сеть

"В 80-е годы инженеры реально планировали запустить в Полтаве скоростной трамвай (метротрам) с Левады на заводы, часть которого хотели пустить под землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этого так и не произошло. А грандиозный проект остался лишь на бумаге.

"А вместо цивилизованной подземки мы получили лишь спонтанные "станции" — регулярные провалы коллекторов посреди дорог. Так что, когда видите очередную яму в асфальте на Алмазном, не ищите там метро", — сказано в сообщении.

Рисунок скоростного трамвая в Полтаве

Когда в Полтаве мог появиться трамвай

Проектирование линии трамвая в Полтаве началось около 1913 года. С ее помощью планировалось связать Киевский и Южный ж/д вокзалы города, чтобы разгрузить дорожную сеть. Проект сорвала Первая мировая война. Трамвайную линию так и не построили.

Во второй раз проект строительства в городе трамвая был предложен в 1922-1924 годах. Было даже начато строительство, но по неизвестным причинам оно было остановлено.

В третий раз вопрос о строительстве трамвая в Полтаве возник в 1939 году. Но препятствием стала Вторая мировая война.

В 1960-х годах Полтава уже была практически восстановлена, появлялись мощные заводы, строились и планировались новые микрорайоны. Поэтому снова встал вопрос строительства трамвайной сети. Однако руководство города считало использование трамвая в Полтаве не выгодным, и предпочло троллейбусы, которые и выехали на улицы в 1962 году.

Троллейбус в Полтаве

Что такое метротрам

Метротрам – рельсовый городской транспорт подземно-наземного типа. Чаще всего это отдельная трамвайная система, отвечающая всем стандартам скоростного трамвая, то есть отделенная от проезжей части, но, кроме этого, имеет подземные участки. Метротрам объединяет преимущества метрополитена и трамвая, при этом лишен некоторых их недостатков. Зачастую подземный трамвай строили, если на строительство метро не хватало средств.

Метротрам в Кривом Роге. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше метро есть только в одном городе. Там цветные станции и даже подземная библиотека.