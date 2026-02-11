В "АТБ" и "Сильпо" ценопад на стиральный порошок: где выгоднее его купить

Различные виды средств для стирки могут быть выгоднее в разных магазинах даже с учетом скидок

Хозяйки имеют возможность сильно сэкономить на средствах для стирки. Прямо сейчас сети "АТБ" и "Сильпо" проводят акции на эти товары.

"Телеграф" рассказывает, где выгоднее купить стиральный порошок. Так, например в "Сильпо" до 28 февраля действует предложение "Скидки на бытовую химию, стирку, личную гигиену детские товары и косметику". Во время него ценники на данную продукцию существенно снижены, в частности:

Порошок Tide (Аква-пудра) 300г стоит 43 гривны вместо 64 (~143 гривны за кг продукта)

Порошок Ariel Color (Аква-пудра) 4,05 кг стоит 499 гривен вместо 749 (~123 гривны за кг продукта)

Persil Color 1,2 кг стоит 194 гривны вместо 249 (~162 гривны за кг продукта)

Скидки на порошок в Сильпо

В это же время в АТБ также действуют скидки на некоторые из этих товаров:

Порошок Tide (Аква-пудра) 300г стоит 39 гривен вместо 64 (~130 гривен за кг продукта)

Порошок Ariel Color (Аква-пудра) 2.25кг стоит 286 гривен вместо 484 (~127 гривен за кг продукта)

Persil Color 4,05кг (скидка отсутствует) стоит 503 гривны (~124 грн за килограмм)

Скидки на порошок в АТБ

Таким образом выходит, что различные виды средств для стирки могут быть выгоднее в разных магазинах даже с учетом скидок. При этом общее количество акционных предложений может существенно отличатся в разных сетях. Так, например, прямо сейчас в "Сильпо" их больше, поэтому перед походом в магазин лучше узнать цену на конкретный товар на сайте.

