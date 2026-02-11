Украинцы нашли способ получить скидку в 50% на тарифы мобильных операторов

Нужно только заполнить заявку

В сети появились сообщения о повышении стоимости мобильной связи. Операторы объясняют изменение тарифов ростом затрат на электроэнергию и топливо. В то же время пользователи делятся способом, как можно снизить затраты на мобильную связь.

Им поделился украинец в социальной сети "Threads". Он сразу показал, какие SMS нужно ждать от, например, Vodafone, чтобы точно знать, что скидка активна.

Для этого нужно зайти на сайт lifecell и заполнить форму для переноса номера. После оформления заявки абоненту могут позвонить для подтверждения намерения перейти в другую сеть. Нужно нажать цифру 1.

После подтверждения заявки поступают специальные предложения от действующего оператора со скидкой на тариф. После этого заявку на перенос номера можно отменить или оставить без дальнейших действий. В таком случае номер телефона остается в текущей сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мобильный оператор "Киевстар" поднимает стоимость некоторых тарифных планов. Рост цен должен произойти с 1 марта.