Любимый "бодрящий" напиток продают почти на 500 грн дешевле: на что действует скидка в "АТБ"

Начальная цена этого кофе почти 1200 гривен

В популярной сети супермаркетов "АТБ" украинцы могут приобрести один из нужных товаров значительно дешевле, чем обычно. Скидка точно привлечет внимание из-за существенного снижения цены.

Очень приятная скидка действует на один из самых популярных "бодрящих" напитков — кофе Jacobs Monarch. Сейчас килограмм этого жареного кофе можно приобрести с 42% скидкой, передает "Телеграф".

Ранее его цена составляла 1135,90 гривны, а сейчас стоимость снизилась до 649,90 гривны. Это означает, что покупатель экономит почти 500 гривен на одной килограммовой пачке.

Такой выгодный вариант станет настоящей находкой для тех, кто ценит качественный кофе и хочет сэкономить. Скидка действует только в ограниченное время, так что стоит поспешить и запастись любимым напитком по выгодной цене.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 10 товаров можно купить с 40-процентной скидкой прямо сейчас в "АТБ". Большие скидки действуют на популярные товары от бакалеи и мясных изделий до сладостей и напитков. Местами на некоторых продуктах можно сэкономить более 200 гривен.