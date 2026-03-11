За 16 лет сильно постарел и осунулся. Как выглядел Азаров, когда стал премьером, и что с ним сейчас

Сейчас Азаров живет за счет кремлевских "подачек"

Украинский политик Николай Азаров после Революции Достоинства сбежал в Россию вслед за Виктором Януковичем. Однако за время политической карьере он дважды возглавлял правительство, а впервые пост премьер-министра занял 11 марта 2010 года — ровно 16 лет назад.

Как выглядел Николай Азаров 16 лет назад, когда стал премьером

Украинский политик с российскими корнями Николай Азаров в свое время был одним из ключевых представителей "Партии регионов". После избрания Виктора Януковича президентом в 2010 году он некоторое время исполнял обязанности главы этой политической силы, известной своими пророссийскими взглядами.

А 11 марта 2010 года Верховная Рада проголосовала за его кандидатуру на пост премьер-министра Украины. Данное решение поддержали 242 из 343 народных депутатов.

На тот момент Азарову было 63 года, поэтому он выглядел как человек уже зрелого возраста с полностью седыми волосами, зачесанными на бок. На фотографиях, которые сохранились в сети, он стоит в классическом деловом костюме и тонких очках с металлической оправой.

В тот день Азаров заявил, что экономика Украины "разграблена, казна пуста и бюджет отсутствует", но пообещал восстановить каждую отрасль и каждый регион. С назначением на должность его лично поздравлял беглый президент Виктор Янукович, который подарил ему огромный букет красных роз.

Николай Азаров первый раз возглавлял правительство с 11 марта 2010 года по 3 декабря 2012 года и второй раз с 24 декабря 2012 по 27 февраля 2014 год. Украинцам он запомнился не только как премьер с пророссийским курсом, но и как ключевая фигура коррумпированной системы времен Януковича.

Как выглядит Азаров сейчас и что с ним

После побега в Россию экс-премьер стал одним из главных лиц кремлевской пропаганды и живет за счет путинских "подачек". Недавно 78-летний Азаров появился в эфире одного из пропагандистских телеканалов и на свежих кадрах он предстал заметно сдавшим и постаревшим. Из-за поплывшего овала лица и дряблой шеи бывший премьер кажется совершенно изможденным.

