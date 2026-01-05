Ее почти никто никогда не видел: как выглядит жена Азарова, которая любила странные шляпки и была в тени

Они вместе еще со студенческих лет

Николай Азаров — бывший премьер-министр Украины, который сбежал в Россию вслед за Януковичем во время Революции Достоинства. Пока он был публичным человеком в украинской политике, почти никто никогда не видел его жену Людмилу. Женщина все время жила в тени мужа.

что известно о браке Николая Азарова, как выглядит его жена Людмила и что о ней известно.

Николай Азаров. Фото: dsnews.ua

Людмила Азарова — что о ней известно?

Жена Николая Азарова всегда вела непубличный образ жизни, поэтому очень мало информации о ней. Известно, что женщина родилась в 1946 году и Азарова — это ее девичья фамилия, которую взял себе Николай Янович Пахло после свадьбы.

Также известно, что Людмила по профессии была преподавателем и имеет звание Заслуженный работник образования Украины. Они поженились с экс-премьером 7 ноября 1967 года, еще будучи студентами. В 1971 году у них родился единственный сын — Алексей.

Николай и Людмила Азаровы. Фото: kmu.gov.ua

Примечательно, что Людмила на два года старше мужа — ей сейчас 79 лет, а ему 77. Пока Николай Янович строил политическую карьеру, его жена все время оставалась в тени — она никогда не давала интервью, очень редко появлялась с мужем на публике. Сам Азаров редко рассказывал о своей семье. Однако, их брак оказался на удивление прочным и продолжительным.

На редких фотографиях, которые можно найти в сети, заметно, что Людмила Азарова скорее похожа на типичную домохозяйку, которая "бережет семейный очаг". А на некоторых снимках можно заметить, что она любительница странных и замысловатых шляпок.

Людмила Азарова любила замысловатые шляпки. Фото: скриншот из видео

Во время Евромайдана, когда Николай Азаров бежал из страны, Людмила, как верная спутница, уехала вместе с ним. По данным СМИ, некоторое время она жила в Австрии, а позже вместе с мужем поселилась в России. Известно, что Азаров получил элитную недвижимость от Путина на Рублевке, где живут и другие чиновники и олигархи путинского режима. Там, вероятно, живет и сбежавший экс-президент Украины Виктор Янукович.

Николай и Людмила Азаровы. Фото: скриншот из видео

