Миллионные взятки и швейцарские счета: что известно сейчас о сыне Азарова, который был нардепом от "Партии регионов"

Алексей Азаров – сын бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-нардеп от "Партии регионов" и дипломат. В отличие от своей матери, которая всю жизнь была в тени мужа, он пытался строить политическую карьеру. В 2012 году Азаров-младший попал в Верховную Раду, а после Революции Достоинства оказался в центре коррупционных расследований и исчез из медиапространства.

Бывший нардеп и сын экс-премьера подозревался в получении взятки в размере 140 миллионов гривен при содействии в назначении Андрея Клюева на должность вице-премьера

Следствие выявило в 2014 году миллионные активы Азарова-младшего в иностранной валюте на счетах в Швейцарии и Италии, значительно превышающие его официальные доходы в декларациях

После побега из Украины семья Азаровых построила сеть предприятий в РФ и на захваченных территориях Донбасса

Сын Николая Азарова родился в российском городе Калуга в 1971 году. Учился в одном из московских университетов, а также Украинской академии внешней торговли. Алексей работал в посольстве Украины в Финляндии и Швейцарии, а затем стал советником премьер-министра Украины Виктора Януковича в 2002 году.

В 2012 году Алексей стал депутатом Верховной Рады Украины от Партии регионов. Там он был первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности и сходил в руководящие органы партии.

Это было время пика влияния его отца Николая Азарова, премьер-министра Украины. Алексей, как и многие его коллеги из окружения, считался перспективным молодым политиком. Но судьба сложилась по-другому.

Скандалы с участием Алексея Азарова

Когда режим Януковича провалился в 2014 году, против Азарова-младшего стали возбуждаться серьезные уголовные производства. Среди них:

Подозрение во взятке в размере 140 млн грн. По данным Генпрокуратуры, Николай и Алексей Азаровы получили огромную "откатную" сумму за назначение главы администрации президента Андрея Клюева на должность вице-премьера.

Итальянские суды арестовывали виллы Азарова-младшего на Сардинии и счета в швейцарских банках. В 2012-2014 годах Алексей Азаров, будучи народным депутатом, получил из неустановленных источников. В последствии эти средства были перечислены на счета в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне. В то же время, в декларациях за этот период он доходов, что, по версии следствия, могло свидетельствовать о сокрытии реальных финансовых поступлений. Розыск в Украине. В 2015 году МВД объявило Алексея Азарова в розыск по подозрению в получении большой взятки, и в последний раз его видели в Украине именно в харьковском регионе в начале 2014 года.

Что известно об Алексее Азарове сейчас

После свержения режима Януковича Алексей Азаров уехал в Австрию, где имеет недвижимость и бизнес-интересы. Его связывают с оффшорными компаниями и инвестиционными проектами, а с 2014 года он ведет закрытую, непубличную жизнь.

В 2025 году Харьковский антикоррупционный центр сообщил, что после побега из Украины семья Азаровых выстроила бизнес-сеть на базе российской компании "Развитие" и активов на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет, в частности, об угольном бизнесе в сотрудничестве с помогавшим России сыном Александра Бородая. Алексей Азаров имеет отношение к двум шахтам в Ростовской области, владеет 80% московской компании "Ростдон Трейд", торгующей углем, а также 51% завода "Металлист" в оккупированной Макеевке.

Кроме того, Азаров-младший является соучредителем фермерского хозяйства "Высокополье" в Ивановской области РФ и владельцем ООО "Охотничье хозяйство "Долматовское"". Там ему официально разрешен отстрел животных любыми способами.

