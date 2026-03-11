За 16 років сильно постарів та змарнів. Як виглядав Азаров, коли став прем’єром і що з ним зараз
Наразі Азаров живе за рахунок кремлівських "подачок"
Український політик Микола Азаров після Революції Гідності втік до Росії слідом за Віктором Януковичем. Однак за час політичної кар’єри він двічі очолював уряд, а вперше пост прем’єр-міністра обійняв 11 березня 2010 року — рівно 16 років тому.
"Телеграф" вирішив згадати, як виглядав одіозний політик Микола Азаров, коли прийшов до влади та що з ним зараз. Ми дізналися деякі факти.
Як виглядав Микола Азаров 16 років тому, коли став прем’єром
Український політик з російським корінням Микола Азаров свого часу був одним із ключових представників "Партії регіонів". Після обрання Віктора Януковича президентом у 2010 році він деякий час виконував обов’язки голови цієї політичної сили, відомої своїми проросійськими поглядами.
А 11 березня 2010 року Верховна Рада проголосувала за його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України. Це рішення підтримали 242 із 343 народних депутатів.
На той момент Азарову було 63 роки, тому він виглядав як людина вже зрілого віку з повністю сивим волоссям, зачесаним на бік. На фотографіях, що збереглися в мережі, він стоїть у класичному діловому костюмі та тонких окулярах із металевою оправою.
У той день Азаров заявив, що економіка України "розграбована, казна порожня і бюджет відсутній", але пообіцяв відновити кожну галузь і кожен регіон. З призначенням на посаду його особисто вітав президент Віктор Янукович, який подарував йому величезний букет червоних троянд.
Микола Азаров перший раз очолював уряд з 11 березня 2010 року по 3 грудня 2012 року та вдруге з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року. Українцям він запам’ятався не лише як прем’єр із проросійським курсом, а і як ключова постать корумпованої системи часів Януковича.
Як виглядає Азаров зараз і що з ним
Після втечі до Росії експрем’єр став одним із головних облич кремлівської пропаганди й живе за рахунок путінських "подачок". Нещодавно 78-річний Азаров з’явився в ефірі одного з пропагандистських телеканалів і на свіжих кадрах він з’явився помітно постарілим. Через обвислий овал обличчя та шию колишній прем’єр виглядає виснаженим.
