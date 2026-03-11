Сумскую захейтили в сети за фото со скандальной блогершей

Пользователи вспомнили также за дочь Сумской, которая живет в Москве

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская столкнулась с волной критики в сети. Поводом стала совместная фотография с блогершей Анной Алхим, которая неоднократно попадала в скандалы из-за защиты русского языка и российской музыки.

В сети Threads появилась фотография, на которой Ольга Сумская стоит в компании Анны Алхим. Снимок вызвал критику со стороны многих пользователей сети.

Ольгу Сумскую раскритиковали за фото с Анной Алхим

Украинская актриса Ольга Сумская посетила показ новой коллекции дизайнера Светланы Готочкиной и "засветилась" в компании скандальной блогерши Анны Алхим. Это вызвало резкую реакцию у многих пользователей:

Ольгу Сумскую раскритиковали за фото с Анной Алхим

"В Сумской дочь в Москве и они общаются";

"Что-то фейс у Алхим не такой, как у нее в сторис";

"А она мне так нравилась, еще и в фильме недавно снялась, кринж";

"Это сейчас?".

Однако некоторые пользователи в комментариях отметили, что Ольга Сумская могла и не знать, кто такая Анна Алким. Плюс ко всему, на фотографии еще присутствует сама дизайнер Светлана Готочкина и блогерка Виктория Маремуха:

"Она не в курсе, кто это";

"Та она не знает, кто это";

Отметим, что Анна Алхим известная регулярными скандалами вокруг русского языка и русской музыки, которые она популяризирует в своих социальных сетях. Летом 2025 года блогерша стала фигурантом нескольких уголовных дел из-за своих неоднозначных высказываний касательно войны.

Анна Алхим

Пользователи также вспомнили, что старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная сейчас вместе с мужем и детьми проживает в России. Антонина там активно снимается в сериалах и фильмах.

Ольга Сумская с дочерью Антониной

О войне женщина предпочитает молчать, вместо этого в своих социальных сетях она делится кадрами беззаботной жизни.

Антонина Паперная молчит о войне

"Телеграф" писал ранее, что скандальную блогершу Алхим оштрафовали почти на 5 млн гривен. Что она сделала?