Чтобы не думали, что его жена: афиша фильма с Цымбалюком повеселила сеть (фото)
Пользователи заметили интересный курьез
В сети развеселила пользователей афиша новой украинской комедии с актером Тарасом Цымбалюком. Причиной стала мелкая, но очень забавная деталь — настолько, что люди сначала подумали о родстве актера с одной из актрис.
Пользователь Threads поделилась фото афиши ленты "Когда ты разведешься?". На изображении рядом с Цымбалюком — актриса Анастасия Цимбалару, однако в титрах вместо ее имени — Алексей Комаровский. В отличие от Антонины Хижняк, Наталки Денисенко и Тараса Цимбалюка, чьи имена прописаны на афише.
Комментаторы предположили, что это специально для того, чтобы никто не подумал, что Цимбалару — это жена экс "Холостяка" из-за похожих фамилий. Также шутят, что дизайнеры афиши, похоже, решили перестраховаться.
- "Побоялись, что люди будут думать, что это жена Цымбалюка";
- "Уже хотел благодарить, но открыл картинку";
- "Ахахахах. Сначала не поняла, потом прочла афишу".
Что известно о фильме "Когда ты разведешся?"
Речь идет об украинской романтической комедии, где главные роли исполнили Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк и Анастасия Цымбалару. Лента снималась в Украине и Болгарии, а ее премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 12 марта 2026 года. Сюжет обещает классический коктейль романтической комедии – сорванная свадьба, любовные интриги и приключения на побережье Черного моря.
