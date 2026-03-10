Укр

Чтобы не думали, что его жена: афиша фильма с Цымбалюком повеселила сеть (фото)

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тарас Цымаблюк Новость обновлена 10 марта 2026, 10:04
Тарас Цымаблюк. Фото Колаж Телеграфу

Пользователи заметили интересный курьез

В сети развеселила пользователей афиша новой украинской комедии с актером Тарасом Цымбалюком. Причиной стала мелкая, но очень забавная деталь — настолько, что люди сначала подумали о родстве актера с одной из актрис.

Пользователь Threads поделилась фото афиши ленты "Когда ты разведешься?". На изображении рядом с Цымбалюком — актриса Анастасия Цимбалару, однако в титрах вместо ее имени — Алексей Комаровский. В отличие от Антонины Хижняк, Наталки Денисенко и Тараса Цимбалюка, чьи имена прописаны на афише.

когда ты расстанешься афиша
Сообщение в Threads

Комментаторы предположили, что это специально для того, чтобы никто не подумал, что Цимбалару — это жена экс "Холостяка" из-за похожих фамилий. Также шутят, что дизайнеры афиши, похоже, решили перестраховаться.

  • "Побоялись, что люди будут думать, что это жена Цымбалюка";
  • "Уже хотел благодарить, но открыл картинку";
  • "Ахахахах. Сначала не поняла, потом прочла афишу".
когда ты разведешся афиша

Что известно о фильме "Когда ты разведешся?"

Речь идет об украинской романтической комедии, где главные роли исполнили Тарас Цимбалюк, Наталья Денисенко, Антонина Хижняк и Анастасия Цымбалару. Лента снималась в Украине и Болгарии, а ее премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 12 марта 2026 года. Сюжет обещает классический коктейль романтической комедии – сорванная свадьба, любовные интриги и приключения на побережье Черного моря.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько получает за рекламу победительница "Холостяка" Надин. Модель зарабатывает на публикациях и Insta-stories почти как блогеры-миллионники.

Теги:
#Фильм #Наталка Денисенко #Threads #Тарас Цымбалюк