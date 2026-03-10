Резкое похолодание после тепла: когда во Львов придут морозы и даже снег

Синоптики назвали дни, когда в городе значительно похолодает

После аномально теплого марта, погода во Львове резко изменится. Уже в начале апреля синоптики прогнозируют существенное похолодание с ночными морозами и осадками.

Температура постепенно снизится, а в отдельные дни будет холоднее обычного в этот период. Прогнозом погоды поделились в "Погода 33".

В начале апреля дневная температура во Львове будет держаться на уровне около +9…+10 градусов, однако вместе с дождями и мокрым снегом постепенно придет холодный воздух. Уже в конце первой недели месяца синоптики прогнозируют дневные показатели на уровне -1...+5 градусов, а ночные -5...-3 градуса.

Позже, с 6 апреля, температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла днем и от -5 до +1 градусов ночью. В этот период будет идти мокрый снег. С 10 числа в город вернется потепление и он будет постепенно прогреваться до +5…+8 градусов. Осадки также должны завершиться.

Какой будет погода во Львове. Фото: "Погода 33"

