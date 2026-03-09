США сделали исключение для Индии относительно российской нефти: чем это опасно

Цены на нефть растут, утром 9 марта они достигли самого высокого уровня с середины 2022 года

США официально разрешили Индии 30 дней покупать подсанкционную российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке. Это не только фактическое ослабление санкций против России, но и опасный прецедент.

Что нужно знать:

США сделали исключение для Индии на ограниченное время, но это чревато подрывом всей санкционной политики

Для Кремля важны не только дополнительные доходы, но возвращение имиджа поставщика нефти, без которого нельзя обойтись

Другие страны будут иметь аргумент требовать исключения и для себя

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог, специалист по стратегическим коммуникациям Максим Гардус. Он отметил, что решение США не является полной отменой санкций, но это фактическое временное исключение, ослабляющее их жесткость.

Речь идет о лицензии OFAC, выданной 5 марта 2026 года, которая до 4 апреля разрешает продажу, доставку или разгрузку в Индии российской нефти и нефтепродуктов. Разрешение касается только той нефти, которая была загружена на суда по состоянию на 5 марта.

То есть формально — это ограниченный по времени и объему шаг, но политически это все равно сигнал: когда рынок нервничает, санкционный режим могут "подкрутить", — отметил Гардус

По его словам, самая большая проблема даже не в самих 30 днях, а в прецеденте. Запад годами пытался показать, что российская нефть должна становиться токсичным активом, а не "резервным стабилизатором" для мирового рынка.

Теперь администрация США прямо объясняет это исключение желанием снизить рыночное давление и успокоить цены на горючее на фоне войны с Ираном и рисков поставки через Ближний Восток. Это означает, что санкционная логика снова уступает логике краткосрочной ценовой стабильности, — объяснил политолог

Максим Гардус

Подрывает ли разрешение США санкционную систему в целом

По мнению Гардуса, отчасти решение США действительно негативно влияет на всю санкционную систему против России. По словам политолога, хотя одно исключение не разрушает сразу всю архитектуру, оно демонстрирует другим импортерам: если достаточно сослаться на риски для рынка, можно добиваться специальных условий.

Именно так и размывается санкционный режим — не одним большим решением, а серией "временных" послаблений, каждое из которых представляется как исключительное. Это особенно опасно для российских энергоресурсов, где Москва постоянно играет на страхах дефицита и ценовых шоков, — уверен Гардус

Может ли временное разрешение стать постоянной практикой

По мнению политолога, подобный риск существует. Основу для этого создает рыночная аргументация, используемая сейчас Вашингтоном.

По состоянию на 4 марта на воде находилось около 120 млн баррелей российской нефти, а само исключение подавалось как способ избежать немедленного сбоя поставок. Если геополитическое напряжение на Ближнем Востоке затянется, соблазн снова открывать "временные коридоры" для российской нефти будет только расти, — пояснил Гардус

Насколько покупка нефти Индией в течение 30 дней поможет России

По оценке специалиста по стратегическим коммуникациям, даже если в Вашингтоне утверждают, что речь идет только об уже загруженных объемах нефти и что это не даст Кремлю значительной дополнительной выгоды, для Москвы важны не только прямые доходы. Она заинтересована в сохранении статуса нужного поставщика.

Каждое такое исключение поддерживает главный российский нарратив: без российской нефти мировой рынок якобы не может обойтись. А это уже работает на более длинную игру — на ослабление политической решимости санкционной коалиции, — отметил Гардус

Другие страны также могут потребовать исключений

Если один из самых крупных импортеров получает специальный режим под предлогом стабилизации рынка, другие потребители энергоносителей тоже смогут настаивать на том, что их потребности не менее критичны. Эта логика опасна, потому что она переводит санкции из плоскости принципов в плоскость торга, — объяснил эксперт

Как политика США может повлиять на позиции Украины в санкционной дипломатии

Для Украины это плохой сигнал в санкционной дипломатии. Мы годами доказывали, что давление на российский энергетический экспорт — это не символический жест, а ключ к уменьшению ресурсов, с которых финансируется война.

Когда партнеры сами открывают даже временные окна для российской нефти, это усложняет продвижение новых ограничений и дает скептикам аргумент: если в кризисный момент российскую нефть все равно возвращают в игру, то почему нужно усиливать санкции дальше, — отметил Гардус

Как Киев должен реагировать на разрешение покупать российскую нефть

По мнению Гардуса, реакция Киева должна иметь два аспекта. Публично нужно спокойно, но принципиально подчеркивать недопустимость исключений в отношении российских ископаемых ресурсов.

Непублично очень предметно работать с партнерами, чтобы этот шаг действительно остался одноразовым, узким и не стал моделью для новых послаблений. Также важно настаивать, что ответом на рыночные шоки должен быть не возврат к российской нефти, а диверсификация поставок, сокращение зависимости от ископаемого топлива и ускорение перехода к более устойчивым энергетическим решениям. Логика санкций должна быть такова: кризис не оправдывает новую зависимость от агрессора, — резюмировал Максим Гардус

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Россия заработает на продаже нефти Индии. Это увеличит доходы РФ на миллиарды долларов.