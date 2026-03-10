Все товары на скидках. Где в Украине есть тайное "АТБ" с приятными ценниками

Местные сюда ходят довольно часто

В Украине много интересных супермаркетов, к которым относится тайное "АТБ" с огромными скидками. Находится оно в Днепре на левом берегу.

Как рассказывают на канале "Лиса-путешественница", найти магазин легко, а ценники здесь удивят многих. Так как это необычный супермаркет с акциями.

В этом "АТБ" продают товары со скидками более чем на 50%. Речь идет именно о товарах, которые входили в акцию "7 дней". В частности, канцелярия, посуда, электроника и т.д. Вот и ответ на вопрос, куда деваются товары, которые не успели продать со скидками.

Здесь можно найти немало одежды, кухонных принадлежностей или игрушек за почти копейки. Все ценники оранжевые в магазине. К слову, в этом "АТБ" нет обычных продуктов, то есть макарон или воды, исключительно товары из "семидневки".

Находится тайное "АТБ" со скидками в Днепре на левом берегу по адресу проспект Петра Калнышевского, 1А. Автор отмечает, что рядом есть обычный магазин, поэтому нужно быть внимательным.

В комментариях пользователи отмечали, что довольно часто посещают этот магазин, но во время покупок нужно быть внимательным, чтобы не приобрести что-нибудь поломанное. Люди пишут:

Блин, ну не рассказывайте всем, но там сейчас не так круто, как лет 5 назад.

Я там был, прикольно, скидки отличные, только мало электроники, очень много игрушек, канцелярии, посуды.

Местные называют его "поломанное АТБ".

Ранее "Телеграф" рассказывал, где находится "АТБ" с лучшим видом в Украине.