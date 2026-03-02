Пока уже и лидеры Европы угрожают Ирану: как "помогла" своему союзнику Россия

Некоторые европейские страны готовы присоединиться к США

Германия, Франция и Великобритания угрожают Ирану присоединением к военной операции США и Израиля. Основная причина – атаки на военнослужащих на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили лидеры стран в совместном заявлении. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер.

Что нужно знать:

Европа готова сотрудничать с США против Ирана

Атаки Тегерана безрассудны

Россия пока только "обеспокоена" ударами по союзнику

Лидеры европейских стран возмущены ракетными атаками Ирана против стран региона. Ведь некоторые из них не участвовали в операции США, однако Тегеран все равно обстрелял их. В настоящее время в Европе считают, что атаки Ирана направлены против ближайших союзников.

"Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы будем принимать меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно путем осуществления необходимых и пропорциональных оборонных действий, направленных на уничтожение возможностей Ирана запускать ракеты и беспилотники. Мы договорились сотрудничать с США и союзниками в регионе по этому вопросу", — говорится в сообщении.

Как реагирует Россия на нападение Ирана

В то же время в Кремле, кроме обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке, ничего не говорят и не делают. При этом Иран, против которого США и Израиль начали операцию, является одним из союзников Владимира Путина. Ведь именно иранскими "шахедами" Россия регулярно атакует Украину.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле разочарован" ситуацией на Ближнем Востоке. Единственное, что Москва сейчас делает – поддерживает контакт с иранским руководством.

"Путин сегодня проведет международный телефонный разговор по ситуации в Иране", — говорит Песков.

При этом Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России, в своих сообщениях только призывает россиян покинуть страны, где обострилась ситуация и быть осторожными.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал удары по Ирану "неоправданными и актом агрессии против суверенного государства". Он призвал к немедленному прекращению военных действий и возвращению к политическим и дипломатическим путям разрешения конфликта.

