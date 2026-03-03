Беда будет обходить вас стороной: строгие запреты на 3 марта

В народе сформировались достаточно специфические запреты, не всегда очевидные современному человеку

В этот вторник, 3 марта, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, вспоминают о подвиге трех святых мучеников Амасийских. По старому стилю это событие приходилось на 16 марта.

Святые Евтропий, Клеоник и Василиск происходили из города Амасии (ныне территория Турции) и первоначально служили воинами. Несмотря на давление и угрозы, они не отреклись от христианской веры, а после заключения продолжали проповедовать ее среди других заключенных и охранников.

За это Евтропия и Клеоника распяли на крестах, а Василиска казнили мечом. Их преданность стала символом духовной стойкости и крепкой веры.

"В народных верованиях существуют такие оговорки, однако научного подтверждения у них нет"

Традиции и приметы 3 марта

Праздник тесно связан с началом Великого поста. Начинается период духовного очищения и подавления мирских радостей.

если синицы громко щебечут — весна скоро станет теплой;

— весна скоро станет теплой; дикие гуси прилетают – ждите весенних паводков;

– ждите весенних паводков; гром в этот день предвещает смену погоды : звонкий – на ясную, глухой – на непогоду.

Синички на ветке. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 3 марта

ходить в лес — так можно навлечь беды;

давать и брать взаймы после заката — долг в это время может "затянуть" неудачу и проблему на весь год;

подметать или выносить мусор после полудня — вместе с мусором можно "удалить" из дома благополучие или гармонию;

злословить, не ссориться, врать — общие запреты поста, которые в этот день приобретают особый вес.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать во время Великого поста. Мы назвали главные запреты.