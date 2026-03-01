Март играется: когда во Львов придут ночные морозы

Город может прогреться до +13 градусов

Начало марта во Львове будет нестабильным и принесет заметные температурные контрасты. После относительно теплого дня горожан снова будут ждать ночные "минусы".

Подробнее о том, когда именно ожидать похолодания и каких показателей достигнет температура, сообщили в "Meteofor". Они дали прогноз на 10 дней.

В воскресенье, 1 марта, будет солнечно и по-весеннему тепло — до +13 С°, однако уже ночью температура снизится до -2 С°. В понедельник, 2 марта, пройдет небольшой дождь, днем будет +9 С°, а ночью +2 С°.

Со вторника, 3 марта, морозы снова усилятся: ночью ожидается -1 С°, днем около +9 С°. В среду, 4 марта, прогнозируется солнечная погода. Температура подпрыгнет до +11°С днем и опустится до около 0 °С ночью. В четверг, 5 марта, будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +9 С° днем и остынет до +2 С° ночью. В пятницу, 6 марта, похолодает: днем лишь +6°, а ночью -1°.

Самые ощутимые морозы прогнозируют на выходные. В субботу, 7 марта, солнечно, однако ночью температура упадет до -3 С°. Днем прогнозируется около +7 °С. В воскресенье, 8 марта, возможен мокрый снег, температура ночью опустится до -2 С°, а днем поднимется до +6 С°. В начале следующей недели, 9-10 марта, показатели на термометрах будут колебаться от 0 до +7 градусов в течение суток.

Когда во Львове подморозит. Фото: Meteofor

